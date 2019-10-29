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幫助詐欺獲新台幣6萬報酬 判他賠被害人美金21萬

2019-10-29 14:34聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民薛姓男子，3年前依詐騙集團指示，前往香港申辦銀行帳號，再將金融卡及密碼交給詐團，獲得新台幣6萬元的報酬，詐團成員向被害人陳男詐得美金21萬元，匯入薛提供的帳戶，薛男二審被判刑6月，得易科罰金，被害人請求損害賠償，台中高分院判薛男賠償被害人美金21萬元。

被害人陳男求償指出，薛男明知提供金融機構之帳戶供不明人士使用，易為歹徒作為財產犯罪之工具，仍詐騙集團成員招攬加入詐騙集團，並於2016年10月17日依詐團成員指示前往香港申辦香港恆生銀行辦理金融帳戶後，再將帳戶金融卡及密碼，交與詐團成員。

薛男除獲得往返香港的免費機票、食宿外，另獲得新台幣6萬元報酬。致被害人陳男遭詐團佯以涉嫌洗錢刑事案件，需將存款匯入指定帳戶以供監控為由，致被害人於2016年10月31日、同年11月1日合計匯款美金21萬元至薛男所提供的帳戶，因此請求損害賠償。

台中高分院合議庭查出，薛男提供金融卡及密碼，供詐騙集團向被害人陳男詐財，應負共同侵權行為損害賠償責任，因此判薛男賠償被害人陳男美金21萬元。

薛男3年前依詐騙集團指示，前往香港申辦銀行帳號，再將金融卡及密碼交給詐團，獲得新...
薛男3年前依詐騙集團指示，前往香港申辦銀行帳號，再將金融卡及密碼交給詐團，獲得新台幣6萬元的報酬，詐團成員向被害人陳男詐得美金21萬元，被害人請求損害賠償，台中高分院判薛男賠償被害人美金21萬元。 圖／本報資料照
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詐騙集團香港機票

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