與丈夫簽署賄選就離婚？ 她仍遭判當選無效確定

2019-10-29 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



屏東縣新埤鄉新埤村長馮招金遭控去年選舉期間，她的張姓丈夫以1500元向3位選民買票，屏東地檢署提起當選無效之訴，但她堅稱選前就與丈夫簽協議書若賄選就要離婚。一審採信判馮婦當選有效；全案上訴後，高雄高分院認為馮婦結婚44年，丈夫曾任三屆村長也協助她此次競選，對買票不可能不知情，改判當選無效確定。

判決指出，馮招金（64歲）的張姓丈夫曾當過3屆的新埤村長，去年底選舉因腳傷決定不角逐連任，改由馮婦參選，競選總部設於兩人與兒子的住處，張都會幫忙招呼村民。遭查獲涉及賄選，張姓丈夫被依犯交付賄賂罪判1年半徒刑，緩刑4年，馮婦則因事證不足，屏檢處不起訴處分。

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檢方另起提民事當選無效之訴，主張馮婦的張姓丈夫去年11月投票日之前，拿1500元給曾姓村民，以1票500元向曾及兒子、孫女買票，張與馮婦應有事前謀議、縝密擘劃，也取得馮婦授權，共同投票賄選。

馮婦喊冤表示，她因許多村民支持決定參選，考慮丈夫如果過度輔選，會減少支持者參與熱誠，不如清白選舉，才在選前要求丈夫簽署協議書，同意不得有違反選罷法的情事，否則將離婚；不料丈夫仍遭查獲賄選，她根本毫不知情，也在丈夫被判有罪後登記離婚。

一審合議庭採信張姓丈夫證稱馮婦不知道賄選，且張曾任3屆村長，對選舉操作熟稔，自發性買票的可能性高，不能單以夫妻關係，就擴張解釋馮婦為共同買票者，判當選有效。