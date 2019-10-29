解聘懷孕美籍女師涉歧視挨罰 補習班提行政訴訟敗訴

2019-10-29 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



美籍女子莫妮卡（化名）在高雄市一家補習班擔任外師，卻在喜獲懷孕消息隔月，遭以教學方式不當、不適任為由預告終止勞動契約。莫妮卡自認懷孕遭歧視，向高雄市勞工局申訴，補習班不服被依違反性工作平等法裁罰30萬元，否認歧視懷孕，直指因莫妮卡頻遭家長投訴才將她解雇，高雄高等行政法院仍認為，雇主未讓莫妮卡有改善機會，不符合解僱最後手段性原則，判補習班敗訴。

莫妮卡從2015年8月31日起受雇擔任補習班美語老師，隔年12月12日告知補習班懷孕消息、並詢問小孩保險事宜，沒想到卻在隔月10日無預警接到補習班通知，稱她表現不佳，將在3月10日終止勞動契約。莫妮卡不同意離職，也不願意在離職同意書上簽名，雙方商談終止契約一事也就停擺。最後補習班因莫妮卡從前年3月13日開始曠職3日，依勞基法終止僱傭契約。

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莫妮卡自認懷孕遭歧視，前年4月17日向高雄市勞工局申訴。勞工局經就業歧視評議會後，認定該補習班涉違反性別工作平等法，依法裁罰補習班30萬元，並公布補習班名稱、負責人姓名。受罰的補習班不服，提起訴願又遭駁回，於是提起行政訴訟。

補習班表示，莫妮卡任職期間，曾多次要求學生到教室外罰站，或直接將學生交給台籍老師教學，行為已經涉及體罰、甚至剝奪學生上課權益，常有家長在接送學生時，口頭向補習班投訴，補習班才會認為莫妮卡不適任教學工作，透過補習班翻譯告訴莫妮卡「business changes」，有意終止勞動契約；補習班主管直說，解約一事與莫妮卡懷孕無關。

補習班又補充說，自從莫妮卡表明不願離職後，就未再要求她簽名，也未減少她上課時數、或聘請新老師填補缺額。

但勞工局表示，依莫妮卡與補習班簽訂的勞動契約條款，若補習班不滿莫妮卡工作表現缺失，應先試圖改善，改善不成才能預告資遣；補習班陳述在2016年12月19日第一次收到正式家長投訴紀錄，理應先給予改善機會，但補習班反而直接表示要終止契約，還未直說是因家長投訴，反而只說是業務變更，資遣原因明顯有矛盾。

勞工局還指出，補習班在莫妮卡拒絕簽署離職同意書後，也未曾再表明要撤回提前終止勞動契約意思，實在不符合常理。綜合判斷下來，勞工局認為補習班預告資遣的時間點，與莫妮卡告知懷孕的時間太過緊密，補習班也未能充分舉證其它資遣原因，依違反性工作平等法裁罰30萬元。

但補習班不服挨罰，提出訴願又遭駁回，於是向高等行政法院提出行政訴訟，主張撤銷訴願決定及原處分。