手比「3」收30萬茶葉罐 前新北議員貪汙遭判刑6年

2019-10-29 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



新北市前議員廖正良，遭控關說拆除大隊不得拆違建，以手指比「3」收下30萬元。士林地方法院今宣判，認定廖利用議員身分處理違章建築，使違建可繼續使用，依貪汙罪判處有期徒刑6年，褫奪公權3年，沒收30萬犯罪所得。被控涉嫌當白手套的張緯立無罪。全案可上訴。

今日廖正良到庭聆判，一審遭判刑6年，臉色凝重，面對媒體提問稱，先與律師商量再說明。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

判決指出，汐止區汐萬路3段2層樓的鐵皮建築，在2015年3月被認定是違章建築，不得補辦執照，應立即拆除，不得緩拆或免拆，屋主廖國永透過退休警察張緯立當白手套，輾轉拜託廖正良處理。

2015年10月間，廖正良在汐止服務處，對張緯立比出「3」手勢（右手食指與大拇指做圓連結碰觸、其餘指頭向上伸直、手心朝己），示意成事需有30萬元報酬。張緯立事後於服務處對面郵局臨櫃所提領30萬，把現金裝在茶葉罐中送至服務處。但廖再開庭稱，茶葉罐被拿走，否認收錢，但遭張否認。

法院認定，廖正良以議員身分，在同年10月及隔年8月間，私下打電話、傳簡訊給拆除大隊副隊長蘇志民，請求暫緩或免除執行強制拆除。廖在8月18日拆除大隊到場強拆時，致電給蘇稱，「打狗之前也要看一下主人，一直在找人家麻煩」、「真的要拆，就找一些給他拆好了」。

法院指出，違建遭認定須強拆後，歷經一年多，最後僅遭象徵性拆除屋頂， 拆除大隊沒有再排強拆作業，廖國永獲續使用違建利益。審理期間，廖否認犯行，一度稱「民眾可否蓋違建我不清楚」，顯然漠視建築法規。

檢方起訴廖正良違背職務行為要求、期約及收受賄賂罪嫌；張緯立犯行賄罪。法院則認為，廖「私下」打電話、傳簡訊給蘇處理違建事宜，非在議事活動中行使職權，也無涉刪減預算等，認定以議員身分地位，干預拆除大隊之行政決定，與議員職務權限無關，未犯收賄罪，張也沒有行賄，張因此獲判無罪。

合議庭變更起訴法條，認定廖正良身為新北市議員，未恪遵公務員清廉自持原則，以議員身分影響力，一再干預新北市違章建築拆除大隊強制拆除作業，使廖國永保有「繼續使用違章建築」利益，並牟得30萬元報酬。