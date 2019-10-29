手比「3」收30萬茶葉罐 前新北議員貪汙遭判刑6年
新北市前議員廖正良，遭控關說拆除大隊不得拆違建，以手指比「3」收下30萬元。士林地方法院今宣判，認定廖利用議員身分處理違章建築，使違建可繼續使用，依貪汙罪判處有期徒刑6年，褫奪公權3年，沒收30萬犯罪所得。被控涉嫌當白手套的張緯立無罪。全案可上訴。
今日廖正良到庭聆判，一審遭判刑6年，臉色凝重，面對媒體提問稱，先與律師商量再說明。
判決指出，汐止區汐萬路3段2層樓的鐵皮建築，在2015年3月被認定是違章建築，不得補辦執照，應立即拆除，不得緩拆或免拆，屋主廖國永透過退休警察張緯立當白手套，輾轉拜託廖正良處理。
2015年10月間，廖正良在汐止服務處，對張緯立比出「3」手勢（右手食指與大拇指做圓連結碰觸、其餘指頭向上伸直、手心朝己），示意成事需有30萬元報酬。張緯立事後於服務處對面郵局臨櫃所提領30萬，把現金裝在茶葉罐中送至服務處。但廖再開庭稱，茶葉罐被拿走，否認收錢，但遭張否認。
法院認定，廖正良以議員身分，在同年10月及隔年8月間，私下打電話、傳簡訊給拆除大隊副隊長蘇志民，請求暫緩或免除執行強制拆除。廖在8月18日拆除大隊到場強拆時，致電給蘇稱，「打狗之前也要看一下主人，一直在找人家麻煩」、「真的要拆，就找一些給他拆好了」。
法院指出，違建遭認定須強拆後，歷經一年多，最後僅遭象徵性拆除屋頂， 拆除大隊沒有再排強拆作業，廖國永獲續使用違建利益。審理期間，廖否認犯行，一度稱「民眾可否蓋違建我不清楚」，顯然漠視建築法規。
檢方起訴廖正良違背職務行為要求、期約及收受賄賂罪嫌；張緯立犯行賄罪。法院則認為，廖「私下」打電話、傳簡訊給蘇處理違建事宜，非在議事活動中行使職權，也無涉刪減預算等，認定以議員身分地位，干預拆除大隊之行政決定，與議員職務權限無關，未犯收賄罪，張也沒有行賄，張因此獲判無罪。
合議庭變更起訴法條，認定廖正良身為新北市議員，未恪遵公務員清廉自持原則，以議員身分影響力，一再干預新北市違章建築拆除大隊強制拆除作業，使廖國永保有「繼續使用違章建築」利益，並牟得30萬元報酬。
全案依貪污治罪條例第六條第一項第五款判刑，廖正良處有期徒刑6年，褫奪公權3年，沒收或追徵30萬元。全案可上訴。
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