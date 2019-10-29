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消防員拒「跨區送醫」遭調職 我國醫療制度命懸一線？

懷疑「法學背景」市議員關說吳思遠 醫師遭苗博雅提告

2019-10-29 12:40聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

台北市立萬芳醫院萬芳醫院放射腫瘤科主任的吳思遠因涉嫌詐病患遭辦，另名郭姓醫師不滿吳先停職又突然復職，四處陳情懷疑具有「法學背景」的市議員去關說。選區內市議員苗博雅畢業於台大法律系，認為自己名譽受損，控告郭涉嫌妨害名譽。台北地檢署調查後，今依罪嫌不足，處分不起訴。

苗博雅畢業於台大法律系，曾擔任社民黨發言人、廢死聯盟法務主任。情史豐富的她，曾被爆劈腿同性伴侶；她積極推動同婚立法，去年發起「同婚公投」支持修民法不立專法，但慘遭挫敗，今年5月17日，立法院三讀通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」。

吳思遠涉嫌於2012年間，向3名癌症病患推薦高額、但須自費的弧形刀手術，誆稱療效較好，病患同意後，吳竟採用較低價的螺旋刀替代，賺取中間價差，今年4月間檢方命以1百萬元交保。

吳因涉案遭院方停職，案件尚未偵查終結，就傳出復職。另名郭姓醫師同時向多名大安、文安區議員陳情，懷疑具有「法學背景」的議員幫忙吳醫關說，苗博雅收到陳情書後，反控郭涉妨害名譽。

檢方認為，郭是針對可受公評之事做相關猜測，他在陳情狀中也列舉大安、文山區多名議員學識背景，不只法律科系畢業生，連財經科系畢業文憑也可能因學校制度緣故取得「法學士」學歷，並沒有指明誰是關說議員，因此依罪嫌不足，給予不起訴處分。

台北市議員苗博雅。本報資料照片
台北市議員苗博雅。本報資料照片
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苗博雅台大妨害名譽

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