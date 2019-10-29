影／他上網為韓國瑜徵攝影師 卻接到五字經辱罵電話

2019-10-29 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義縣山區立委擬參選人許能通的工讀生楊承旻日前網路徵求臨時工讀攝影師，協助高雄市長韓國瑜「嘉義傾聽之旅」拍照，卻被臉書粉絲團「就是堵藍」指出「幫韓徵臨演充人數」並散布個資，楊今天對「就是堵藍」臉書小編和報導新聞的「芋傳媒」記者，提告加重誹謗罪和違反個資法罪。

許能通和律師鐘育儒陪同楊承旻到嘉義地檢署按鈴提告，並提出訴狀，楊說，當時他被散布個資，馬上就接到電話，還被罵髒話五字經，後續還有10通陌生電話，讓他不勝其擾，他提告是希望台灣選舉能夠乾淨點。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

訴狀指出，楊承旻是國立中正大學碩士班學生，課餘時至許能通競選總部協助選務，他在臉書不公開社團「中正大學不分系級版」發布貼文，其中明確載明「工作內容為對特定人物拍照」、「備註有手機之外拍攝或錄影器材佳，是攝影社的成員佳」。

訴狀指出，貼文還備註因為是國民黨的行程，所以如果無法忍受此政黨的言行，切勿應徵，以免當場發生衝突，並於前開貼文中留有告訴人自身的聯絡方式，以供中正大學加入該不公開社團之人瀏覽應徵。

鐘育儒說，但「只是堵藍」本月19日貼文，稱「韓導嘉義造勢要應徵臨演了」並附上來自臉書不公開社團，中正大學不分系版截圖，內有楊的真實姓名及電話，另外網媒「芋傳媒」也以「【獨家】徵工讀生充當韓粉?大學臉書社團徵人被抓包」跟進報導，但並未向他們查證，扭曲報導。