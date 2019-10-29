補習班辱罵學生遭轉傳 涉嫌討拍抹黑對手被提告

2019-10-29 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



彰化市一家民族路一家補習班吳姓負責人涉嫌在個人臉書動態貼文，指名延平路上一家補習班看到他們開課成功，馬上出手惡意抹黑，要往上追出抹黑者，而延平路這家補習班的陳姓負責人得知後認為吳男發表不實文字，對他提出誹謗罪告訴，吳男辯稱只是一時衝動，彰化地院依散布文字誹謗罪處拘役30日，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，吳男在2017年10月間與一名補習班學生以通訊軟體談論課堂吵鬧之事時，因一時情緒失控以髒話辱罵學生，該學生的友人得知後，將兩人的對話紀錄截圖，上傳到個人IG上，並加註「一個補習班老闆罵一個學生髒話，哈哈有夠傻眼，就算你認為的開玩笑，別人聽起來會舒服？原來是老師就可以罵別人媽媽，真夠厲害，誰還會想去你那讀，真的很誇張」等語。

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吳男因別人轉傳照片得知後，在未查證之下，在個人臉書貼文指名延平路上一家補習班對他截圖抹黑，並說「老師此時此刻需要你」。吳男被提告後指稱，他看轉貼圖片的學生臉書，發現與該家補習班關係密切，當下一時衝動，沒有思考那麼多。

與吳男發生爭執的學生說，他將與吳男的對話截圖傳給一些朋友，友人就主動說要傳給在吳男補習班上課的朋友，後來看到吳男在臉書上的貼文，自己還找到延平路上這家補習班臉書粉絲頁，私訊主動告知相關事件始末並道歉。

轉傳圖片的學生也說，他看到對話紀錄認為吳男身為老師，卻以這樣的言語罵學生，才會加上自己的註解後，上傳到自己的IG，他之前曾在延平路這間補習班補習，但並非受他人指使轉文。

法官認為沒有證據證明學生上傳圖片至IG個人網頁時，是受補習班指使，吳男也自承張貼指控對方造謠抹黑貼文時，並未經過查證，犯行明確，依法論科。