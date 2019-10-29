金曲新人獎茄子蛋告有料音樂侵權 負責人再獲不起訴

2019-10-29 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



獨立樂團「茄子蛋」指控有料音樂涉侵權詐領文化部600萬元補助案，另重製Demo帶流出網拍，涉詐欺及違反著作權法。台北地檢署曾不起訴，案經智財分署發回續查，北檢認為網拍那一張Demo帶無法證明是有料音樂流出，依罪嫌不足，今再度給予有料負責人傅鉛文及公司法人不起訴。

金曲獎第29屆（2018年）最佳新人獎「茄子蛋」指控，有料音樂未經授權私自下載音樂錄成CD，放在申請文化部補助的結案報告中。經文化部影視局進行查證，認為有料音樂獲文化部影視局2015年補助「有料音樂 音樂真有料」企畫案結案資料確實涉及虛偽不實，決議撤回有料音樂600萬受領資格。

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檢方調查，2017年茄子蛋指控，有料音樂行銷策略長祝驪雯、負責人傅鉛文在2016年12月某日，將茄子蛋的歌曲重製並燒錄成光碟，再以有料名義在12月12日將光碟及演出資訊作為附件，提交「104年度流行音樂產業輔導促進計劃」補助案結案報告的補充資料，因而讓文化部陷於錯誤，獲得600萬元補助款。

此外，有料在2017年5月31日下午5點23分，在露天拍賣網站以「啟O唱片」名義販售光碟，開價399至419元，已侵害著作權。

祝、傅均否認犯行，傅辯稱歌曲是茄子蛋提供，且不論有無參與製作，公司都可代理發行。因2016年底來不及發行專輯，但文化部要求依一般流程用繳交試聽Demo檔來結案，所以艾格普蘭特艾格公司庭呈的是試聽光碟，沒對外發行，只有幾位評審試聽，且網拍的是類似二手拍賣。

檢方勘驗雙方對話紀錄，認為有料已盡力、努力配合合作事宜，且在2016年4月22日的對話，艾格普蘭特艾格公司黃姓負責人已把歌曲Demo檔傳輸給有料，顯然是為合作提出，也沒表明使用限制，因此難以認定Demo檔不是提供作為補助案使用。

檢方認為，依照一般大眾普遍認知，試聽Demo檔是初步形成待改善、品質非完美的詞曲，且有料提出的目的是為向文化部說明雙方有合作關係，因此難僅憑文化部的決議，就認定觸犯重製及詐欺罪。另網路販售部分，無法確認啟O與有料有關，依罪嫌不足，今年3月15日不起訴兩人。

艾格普蘭特艾格公司不服再議，智財分署認為雙方確實有合作事宜，無法僅依一張試聽Demo檔就認定有料等人有主觀上重製犯意，但認為網拍Demo帶仍有疑點，因此發回續查。北檢調查後，認定網拍那一張Demo帶無法證明是有料音樂流出，今再度不起訴。