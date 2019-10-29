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廠商招待喝花酒 證交所前電腦部經理遭起訴

2019-10-29 11:44聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

台灣證券交易所電腦作業部前經理許長裕，遭檢舉利用資訊採購專長，長期協助施姓廠商修改撰寫投標文件，以便順利獲得標案。台北地檢署查出許多次收受廠商飲宴、喝花酒及出國招待，今依違反證券交易法起訴他。

台灣證券交易所指出，2015年10月28日接獲檢舉，指許長裕（62歲）涉嫌接受銘威國際企業施姓廠商間招待，疑有收受回扣等情事。內部隨即展開調查，並主動將案卷資料移送北檢調查。

檢方調查，許在電腦作業部擔任經理，負責電腦系統、軟體建置，對於證交所資訊需求瞭若指掌，因此施姓廠商眼見有「漏洞」可鑽，遂與他交好，多次招待許到高檔餐廳飲宴、有女陪侍酒店甚至去海南島5日遊。

許因而在2013至2015年間，趁證交所採購電腦作業系統機會，利用自己對電腦系統、軟體相關專業，協助施姓廠商修改許多投標文件，以順利獲得標案。

檢方雖未查出許有收取金錢回扣等金流證據，但認定許協助施姓廠商獲得標案，接受喝花酒、飲宴招待具有對價關係，違反證交法第172條第1項規定，今依法起訴。

檢方指出，證券交易所之受僱人，對於職務上之行為，要求期約或收受不正利益者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣240萬元以下罰金。

台灣證券交易所電腦作業部前經理許長裕，遭檢舉利用專業長期協助施姓廠商修改撰寫投標...
台灣證券交易所電腦作業部前經理許長裕，遭檢舉利用專業長期協助施姓廠商修改撰寫投標文件，以獲得標案。台北地檢署查出許多次收受廠商飲宴、喝花酒及出國招待，今依法起訴。圖／資料照。
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