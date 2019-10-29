廠商招待喝花酒 證交所前電腦部經理遭起訴
2019-10-29 11:44
聯合報 記者賴佩璇
／台北即時報導
台灣證券交易所電腦作業部前經理許長裕，遭檢舉利用資訊採購專長，長期協助施姓廠商修改撰寫投標文件，以便順利獲得標案。台北地檢署查出許多次收受廠商飲宴、喝花酒及出國招待，今依違反證券交易法起訴他。
台灣證券交易所指出，2015年10月28日接獲檢舉，指許長裕（62歲）涉嫌接受銘威國際企業施姓廠商間招待，疑有收受回扣等情事。內部隨即展開調查，並主動將案卷資料移送北檢調查。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
檢方調查，許在電腦作業部擔任經理，負責電腦系統、軟體建置，對於證交所資訊需求瞭若指掌，因此施姓廠商眼見有「漏洞」可鑽，遂與他交好，多次招待許到高檔餐廳飲宴、有女陪侍酒店甚至去海南島5日遊。
許因而在2013至2015年間，趁證交所採購電腦作業系統機會，利用自己對電腦系統、軟體相關專業，協助施姓廠商修改許多投標文件，以順利獲得標案。
檢方雖未查出許有收取金錢回扣等金流證據，但認定許協助施姓廠商獲得標案，接受喝花酒、飲宴招待具有對價關係，違反證交法第172條第1項規定，今依法起訴。
檢方指出，證券交易所之受僱人，對於職務上之行為，要求期約或收受不正利益者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣240萬元以下罰金。
留言