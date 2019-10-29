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影／賭場熟知全台警察掃蕩專案 凍未條偷偷營業被破獲

2019-10-29 11:35聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1個流動性職業賭場，似乎熟知全台警察同步掃蕩賭場的專案勤務昨天最後1日，隱忍到今天凌晨才在台北橋頭某民宅重新開張，殊不知警方早已盯梢數日，一舉攻堅查獲33人、50餘萬元賭資。

三重警分局偵查隊長鄭偉豪說，警方鎖定1個在三重、蘆洲地區流竄，甚至藏匿於二重疏洪道萬善同小廟開設的天九牌賭場，已經大約1周時間，他們近日借用三重區三和路一段某狹窄巷弄舊公寓1樓民宅，員警幾度準備攻堅，卻發現對方突然沉寂不動。

直到今天凌晨1時許，賭場又開始扣客，員警埋伏至凌晨4時許，包括偵查隊和三重、光明派出所共20名警力開始行動，一舉查獲33名賭徒、賭資52萬2700元、抽頭金籌碼8萬和現金1萬3800元、天九牌與骰子等賭具和1支無線電。

員警逮人的時候，有賭客突然冒出一句：「掃蕩賭場專案不是結束了嗎？」同時還發現，通常賭場都會架設監視器、布設多名把風人員，但現場並無相關安排，加上房子是借用而非租賃，因此推測有人熟知警方掃蕩賭場勤務日程，隱忍到今天倉促開張，即便出入都走防火巷後門，仍被破獲。

警方偵詢後將賭場張姓負責人、清注的林男、把風的何男共3人，依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，30名賭客依違反社會秩序維護法裁罰，賭資和抽頭金全數沒入充公。

警方破獲天九牌職業賭場，查扣52萬餘元賭資。記者林昭彰／翻攝
警方破獲天九牌職業賭場，查扣52萬餘元賭資。記者林昭彰／翻攝
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警方在三重區台北橋頭1間老舊公寓民宅破獲天九牌職業賭場。記者林昭彰／翻攝
警方在三重區台北橋頭1間老舊公寓民宅破獲天九牌職業賭場。記者林昭彰／翻攝
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警方在三重區台北橋頭1間老舊公寓民宅破獲天九牌職業賭場。記者林昭彰／翻攝
警方在三重區台北橋頭1間老舊公寓民宅破獲天九牌職業賭場。記者林昭彰／翻攝
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賭場警察

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