員警好奇心作祟偷查正妹個資 偽填「因公」遭起訴

2019-10-29 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



台北市中正一警分局員警周于凱前年在網路社群IG上，發現金融業黃姓女子與人爭吵，事後登入戶役政系統查詢黃女個資。台北地檢署查出周好奇心作祟偷查，但沒證據顯示他洩密，由於他在職務報告上不實填載「因公」，去年依偽造文書罪給予緩起訴，案經再議發回續查，北檢今改將他起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

檢方調查，前年9月間，黃女與她的黃姓好友在網路社群軟體IG上發生爭執，而好友反嗆她曾有違反著作權前科紀錄，質疑是當初承辦案件的員警洩密。

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警政署查無當初承辦黃女案件的高雄員警有違法查詢個資紀錄，但追查發現周于凱曾登入戶役政系統查詢黃女個資，且周還在職務報告上填載查詢理由是「因公」。

周坦承有查詢黃女個資，原先辯稱是路上臨檢違規女騎士，才會登入查詢個資，後來改口說是去年9月間出勤巡邏，抽空瀏覽IG看見有人在上面吵架，好奇心作祟就依照IG上顯示的姓名、生日等資料，登入戶役政系統。

檢方認為，周與黃女並不認識，且有著作權前科是法院判決書，屬政府公開資訊，也沒證據顯示他透露身分證等相關個人隱密資料，也查無周與兩位黃姓女子間，有何通聯等紀錄。

檢由於查無周洩漏個資相關事證，將此部分簽結；至於周基於好奇偷查民眾個資，卻在職務報告上填載「因公」，此部分則涉偽造文書，考量他已認罪，去年10月8日給予緩起訴處分，期限1年，條件是賠償黃女50萬元。