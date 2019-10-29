中國民進黨張秀葉等人違法收受政治獻金 再遭起訴
2019-10-29 10:38
聯合報 記者賴佩璇
／台北即時報導
愛國同心會成員張秀葉在去年九合一選舉期間，以中國民進黨祕書長身分參選北市中正、萬華區市議員，涉嫌賄選已遭起訴，檢調另查出未依法設立政治獻金專戶收受17萬多元的政治獻金，另違法收受來自大陸及港澳資金189萬多元。台北地檢署今依違反政治獻金法起訴中國民進黨主席周慶峻、張秀葉等2人。
九合一選舉倒數，檢警調等司法機關風行鶴唳查察賄選。北檢接獲情資指張秀葉涉嫌賄選，去年11月12日依違反選罷法搜索競選總部等五處，並約談張女等10多人到案說明，全面清查有無對岸資金介入大選。
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檢調調查，愛國同心會周慶峻、張秀葉等成員於去年10月初，在北市中山區一郎日式料理舉行選舉造勢餐會，席開50桌，一桌價值7千元，宴請投票權人及其他親朋好友生魚片等料理。
餐會名義上是慶祝大陸69週年國慶日，免費招待民眾用餐，但張女還親自上台懇請鄉親支持，藉此收買投票權人，由於現場有許多中正、萬華區選民參加，因此認定張女以餐會形式賄選。北檢已依違反選罷法起訴張秀葉等多人。
檢調懷疑，周、張女等人的選舉資金來自大陸，全面清查金流後，發現周、張女去年選舉期間未依規定設立政治獻金專戶，擅自對外收受政治獻金新台幣17萬多元外，另查出周、張女非法收受大陸、港澳等地的政治獻金高達新台幣189萬元，今依法起訴。
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