80歲老翁駕車壓死20歲軍人 一審判刑6月緩刑2年
2019-10-29 10:22
聯合報 記者羅紹平
／台東即時報導
現年80歲的台東縣賴姓老翁，去年底駕駛廂型車疑似超車不慎，先摖撞同向前方轎車左後車尾，隨即偏向衝過中央分隔島，翻滾到對向車道壓到騎機車準備返回營區收假的20歲杜姓現役軍人，杜男當場枉死，案經台東地院審結，依過失致死判處老翁有期徒刑6月，緩刑2年。
台東市臨海路（台11線）與台東市寶桑路口，去年12月30日下午3點20分發生重大車禍，事故過程，剛好被一位駕車路過台東市民車上行車記錄器全都錄，畫面讓看過的民眾都膽戰心驚，老翁的廂型車在衝過中央分隔島後，先撞斷一根路燈桿，廂型車再翻滾2圈，杜姓男子剛好騎機經過，被翻滾的廂型車砸到，這起車禍造成兩輛汽車及五台機車毀損，賴姓老翁受輕傷，20歲的杜姓軍人喪命。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
法官認為因行車記錄器畫面拍下車禍完整過程，事證明確，且老翁坦承犯罪，車禍事故發生後，在現場等候，並向據報到現場處理的警員表明自己就是車禍的肇事者，事後與死者家屬達成民事和解，依過失致死處老翁有期徒刑6月，得易科罰金，每日以1千元折算，緩刑2年。
留言