影／注意！不禮讓視障者罰更重 最高會吃7200元罰單

2019-10-29 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



立法院已三讀通過道路交通管理處罰條例的修正案，並在10月1日起實施，其中有關視障者通行權益部分，駕駛人若不禮讓視障者，將被處以比不禮讓行人更高的罰款，最高可處7200元，根據台中市警局交通大隊統計，新法上路以來，尚無駕駛人在台中市因未禮讓視障者而遭開罰紀錄，不過重申，駕駛人應禮讓行人、視障者，以塑造台中市友善行人的交通環境。

台中市警局交通大隊表示，視障者行走在公共空間時，常因車輛未禮讓而發生事故，為符合聯合國身心障礙者權利公約，立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正案，明定汽機車在轉彎或行近行人穿越道時，如未禮讓視覺障礙者，將受到比不禮讓一般行人更重的罰則，最高可處7200元罰鍰，該項修正條文在10月1日實施。

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台中市警局交通大隊指出，現行道交條例規定，駕駛汽車行經行人穿越道或轉彎時，如不暫停讓行人優先通過，可處1200元以上、3600元以下罰鍰。修正條文也增訂，汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道或轉彎，如果遇有攜帶白手杖或導盲犬的視障者，而不暫停讓其通過，可處2400元以上、7200元以下罰鍰。修法也增列行為人在行人穿越道違規置放障礙物，導致民眾受傷的處罰規定。