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罵人「下夕下井」無罪大逆轉 二審改判罰金1萬元

2019-10-29 09:44聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南許姓男子與鄰居鄧姓男子平日就有過節，2年前在社區中庭，以台語辱罵鄧「你有病」，同日又在同一場所辱罵對方「下夕下井（意指丟人現眼）、你不要來外面下、你不要來外面下 」，鄧告上法院，一審認許這類話語常見於街頭巷尾，且禮貌並不適合用刑罰來維繫，判許無罪。檢方不服上訴，二審認許已犯公然侮辱罪，應執行罰金1萬元，可上訴。

許表示，他講這些話沒有公然侮辱鄧的意思，因為對方長期制止他咳嗽並且蒐證，他只是為了要保護他有咳嗽的自由跟權利，也許他一時氣憤講話不好聽，但他不是要針對鄧。

一審判決，許對鄧講「你有病」、「下夕下井」話語的社區中庭，是社區住戶可以自由通行的區域，屬於公開場所；「你有病」，是指對方異於常人且身心不健全，另台語「下夕下井」，意思是指對方的行為丟人現眼。在一般的理解下，都是罵人的話，院方也認同檢方看法，認為許罵人的行為「足以貶損告訴人的名譽、人格及社會評價」。

「畢竟，我們不是身處在商鞅變法時代的秦國，台灣人民也不應該生活在動輒犯罪的國度。」院方指出，許此等話語常見於鄰里街肆，刑罰不是維持禮貌的好工具，且當事人的損害極其有限，認為本案欠缺實質違法性而判無罪。

二審判決，認許當時態度不佳，該言語在一般社會觀念裡面，均屬對鄧的抽象謾罵、輕蔑之詞，足以對鄧人格、地位造成相當貶抑，且已逾合理容忍範圍，足以侵犯鄧的尊嚴，並減損鄧社會評價，客觀上已屬「公然侮辱」甚明，鄧感到名譽尊嚴受辱才會提起告訴。

同時，並無事證可認鄧有許所指異於常人且身心不健全，或言行丟人現眼行徑，依常人的理解，鄧縱有不滿許在其住處前咳嗽或蒐證，鄧並無任何不法的侵害。

合議庭審酌，許輕忽他人名譽，任意以粗鄙言語辱罵鄧，致損害鄧的名譽，且犯後否認犯罪，並無真誠反省之心，並不應該。惟念許並無前科，犯罪行為所生危害尚非鉅大，認許犯公然侮辱罪，共2罪，各處罰金6000元，應執行罰金1萬元。

許在社區辱罵鄰居「你有病」、「下夕下井」，一審認欠缺實質違法性判無罪，檢方不服上...
許在社區辱罵鄰居「你有病」、「下夕下井」，一審認欠缺實質違法性判無罪，檢方不服上訴，二審認許犯公然侮辱罪，應執行罰金1萬元，可上訴。圖／本報資料照片
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公然侮辱咳嗽台語

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