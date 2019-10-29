興大學生騎機車遭撞死 賓士車駕駛看一眼轉身逃逸

2019-10-29 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中即時報導



中興大學財金系三年級黃姓學生凌晨2時許騎機車行經台中市大里區永隆路、東明路口時，與一輛白色賓士車發生碰撞，送醫後傷重不治，但駕車男子疑下車察看後不但不理，反而快步離去。警方循線找到自承有酒駕撞傷人紀錄的鄭姓車主，但他堅稱自己喝醉，是綽號「小夫」友人擅自開走他的車，警方調查釐清中。

警方說，當時白色賓士轎車由永隆路往東榮路方向行駛，機車由東明路往爽文路方向直行，機車被撞的噴飛，路面留下長長刮地痕。黃姓學生的眼鏡、安全帽和手機四散，機車碎片散落一地，目前正調查車禍原因，並循線追查被控駕車的「小夫」到案。

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警方查出，賓士車主姓鄭（21歲）到場後說半夜跟朋友在KTV唱歌，因為喝醉了，所以請朋友先將車子開回家，他則搭另名朋友的車返家，後來友人「小夫」來他住處坐，並趁他洗澡時把車開走。

鄭姓車主說自己日前亦酒駕撞傷人，緩刑期間不能開車，平日都由熟識友人代駕或搭別人車出門；他的說法警方存疑，還需查證。

有目擊者說，曾聽到巨大的撞擊聲，看到機車騎士被撞倒地，但穿白色上衣白色賓士駕駛下車看了一眼，竟轉頭徒步逃逸，另兩名機車女騎士曾高聲叫他：「欸，先生、先生！」但駕駛還是跑掉，他們才趕緊打119叫救護車。

黃姓學生的李姓同學說，他和死者昨晚去同學家打電動，他返回宿舍後在門口等了半天，都沒看到黃回來，沒多久接到警方電話，才知道出事。