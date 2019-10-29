爭商標 台版霍格華茲「沒魔法」

2019-10-29 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北報導



瑞穗春天國際觀光酒店股份有限公司商標。 圖／翻攝自智慧財產法院判決書 分享 facebook

有台版「霍格華茲」之稱的花蓮瑞穗春天國際觀光酒店，因商標被智慧財產局認定與北投春天酒店相似而註銷，瑞穗春天不服而打行政訴訟，但智財法院仍認定有混淆消費者疑慮，判瑞穗春天敗訴。

花蓮縣瑞穗春天國際觀光酒店屬於天成飯店集團，代表人為集團董事長張茂松，台北市北投區春天酒店代表人為飛宏科技董事長林中民。

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判決指出，瑞穗春天原以「瑞穗春天國際GRAND COSMOS SPA及圖」申請商標，但因為北投春天酒店向智慧財產局申請評定而撤銷，衍生商標官司。

瑞穗春天主張，自家商標是由稻穗圖案、「瑞穗春天國際」和「CRAND COSMOS SPA」等字樣組成，整體設計與北投春天酒店的「春天」繁簡有別，英文部分也充分表徵是天成飯店集團，絕對沒有混淆消費者疑慮。

法院調查，瑞穗春天雖主張商標有稻穗圖案，但商標中的「瑞穗」只是地名，「國際」則是泛指跨國企業或國際化，「SPA」也只是說明營業種類，主要識別部分仍在「春天」。

瑞穗春天申請商標的營業項目包含「澡堂、三溫暖、露天溫泉浴池；按摩、芳香療法」等等，與春天酒店商標用途多有類似，確實易使消費者產生誤認，判瑞穗春天敗訴。