罵「你有病」 一審無罪二審罰金

2019-10-29 00:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南報導



台南市許姓男子被控在住處社區中庭以台語「你有病」，「別出來外面下西下僅」辱罵鄧，台南高分院判處罰金1萬元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台南市許姓男子因細故與鄰居鄧姓男子口角後脫口說出「你有病」、「別出來外面下西下僅」，被控公然侮辱；一審認為許的言行侵害法益輕微，判決無罪，但台南高分院認為這兩句話是罵人的話，判處罰金一萬元，可上訴。

前年六月廿五日上午十時，許姓男子在住處的社區中庭與鄧姓男子口角，以台語對鄧說：「你有病」。前年十二月九日傍晚五時許，許又因故在社區中庭和鄧吵架，再以台語說出「別出來外面下西下僅」。

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鄧姓男子認為許兩度辱罵已構成公然侮辱，報警提告；許承認說了這兩句話，但堅稱沒有公然侮辱意圖，當時是因為鄧制止他咳嗽、蒐證，他才脫口說出「你有病」，他說這些話只是要保護自己。

台南地檢署依公然侮辱罪嫌起訴許，但台南地院法官認為許的言行侵害法益輕微、欠缺實質違法，判許無罪。檢察官不服，提起上訴。

台南高分院法官勘驗監視錄影畫面，確認許在雙方爭執過程中對鄧說「你有病」、「下西下僅」，法官認為「你有病」是指對方異於常人且身心不健全，「下西下僅」意指言行丟人現眼，兩句話在一般人理解都是罵人的話。

法官認為，許姓男子二次在公眾出入的住處社區中庭謾罵鄧，已構成公然侮辱；縱使鄧有不滿許咳嗽或蒐證的舉動，但並無任何不法侵害，許無從以保護自己為名，以言語侮辱貶抑鄧的人格。