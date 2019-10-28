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新屋保齡球館大火停職6消判無罪 消防局：可申請復職

2019-10-28 21:34聯合報 記者曾增勳／即時報導

桃園市104年1月20日發生新屋保齡球館大火造成6名勇消殉職，桃園地檢署將前新屋分隊長吳尚城6人依貪汙治罪條例圖利罪嫌起訴，將當年新屋區公所工務課技士鄭紹春、工務局拆除科約僱人員張嘉隆2人依公務員偽造文書起訴，桃園地院今天判決吳尚城6人及鄭紹春、張嘉隆共8人無罪。桃園地檢署今天下午表示，檢察官將等收到法院判決書後，再研究是否上訴。

桃園市消防局表示，吳尚城、謝建勝、林文智、莊翔智、彭安宗、賴俊鋐6人獲桃園地院判決無罪，將可依規定申請復職，該局將通知6人辦理復職作業。

莊翔智、彭安宗2人聆判暫時鬆一口氣，私下卻仍擔心後續檢方上訴。吳尚城獲悉判決表示，尊重司法判決，將依規定申請復職。

鄭紹春原任職新屋區公所，已在當年7月屆齡退任，獲悉法院判決無罪後，鄭表示，他在公務員任內均依法秉公處理，尊重司法判決。張嘉隆當年任職工務局拆除科約僱人員，之後調到水務局任職，獲悉法院判決無罪後，張表示，尊重司法判決。

2015年桃園新屋保齡球館大火造成6名消防員英勇殉職。圖／聯合報資料照片
2015年桃園新屋保齡球館大火造成6名消防員英勇殉職。圖／聯合報資料照片
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公務員偽造文書大火

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