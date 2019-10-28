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影／陸客破壞台中連儂牆 晚間8時遭移民署強制出境

2019-10-28 20:50聯合報 記者陳宏睿／即時報導

大陸籍胡姓男子昨天上午11時許在台中市破壞台中連儂牆，遭民眾發現後報警，活動發起人之一的陳致豪協助提告毀損，台中地檢署依毀損罪，做出緩起訴處分，並要胡繳交3萬元公益捐款，並在離境前接受法治教育，移民署台中專勤隊今晚8時，以胡違反兩岸人民關係條例，將莊帶至桃園國際機場後，強制出境，莊已搭乘8點的飛機離開台灣。

大陸籍胡姓男子（35歲）昨天上午在台中市西區台灣大道、美村路地下道撕毀連儂牆，經民眾發現後報警，胡承認涉案，辯稱是臨時起意，因胡撕毀一大片連儂牆的留言，並揉成一團，警方通知發起人之一的陳致豪協助偵辦、提告，台中地檢署昨已做成緩起訴處分，命胡在離境前，需依規定時間每日向地檢署報到，並繳交3萬元公益捐款，附帶法治教育。

台中地檢署今天執行，並由移民署台中專勤隊依兩岸人民關係條例，將胡帶到桃園國際機場後，依法強制出境，胡已搭乘今晚8點的澳門航空班機，飛往澳門。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊表示，因為胡違反台灣地區與大陸地區關係條例第18條規定，在今晚8點強制出境，並管制胡5年不得再入境。

台中市公民團體為聲援香港反送中運動，今年8月間在台中市西區台灣大道、美村路地下道，發起連儂牆活動，設立以來都未曾傳出連儂牆遭人破壞的案例，直至昨天才出現胡姓男子破壞台中連儂牆的案例，也是台中連儂牆設立以來，因涉嫌毀損而遭強制出境的首例。

大陸籍胡姓男子昨天上午在台中市撕毀台中連儂牆，移民署台中專勤隊今晚將他帶到桃園國...
大陸籍胡姓男子昨天上午在台中市撕毀台中連儂牆，移民署台中專勤隊今晚將他帶到桃園國際機場，強制出境。記者陳宏睿／翻攝
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