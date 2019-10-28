陸男破壞台中連儂牆 遭強制出境並管制5年不得來台
2019-10-28 20:01
聯合報 記者廖炳棋
／即時報導
台中市地下道旁邊的連儂牆，27日遭一名以商務交流名義來台的胡姓陸籍人士（35歲）撕毀海報及字條，路人發現後通報警方到場，訊問後遭警方移送法辦，也是台中連儂牆首起涉毀損遭移送案例。
胡姓男子依毁損罪嫌移送後，台中地檢予以緩起訴處分，但須支付新台幣3萬元處分金並接受法治教育。
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移民署今晚表示，檢方處分完畢後，依據兩岸條例第18條規定，於今日晚間強制該名陸籍人士出境，並管制5年內不得再度來台。
移民署呼籲，非常歡迎大陸人士來台觀光、交流，體驗、享受台灣的自由，但政府絕對不會容許有惡意破壞民主自由的非法行為，一旦查獲違法違規者，除移送法辦外，將依規定限令出境或強制出境並管制一段時間內不得來台。
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