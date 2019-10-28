造謠喝巴拉刈防登革熱挨罰 男抗告被駁

2019-10-28 20:22 中央社 台北28日電



台大研究生周志展今年6月間在平面媒體投書指喝3c.c巴拉刈可預防登革熱，法院認為周男散布謠言，處罰鍰新台幣4000元。周男不服提抗告，台北地方法院今天裁定駁回。

根據裁定書，今年6月25日，就讀台大生物資源暨農學院生物科技研究所的周志展在自由時報以「陳鼎」之名投書「登革熱發大財生科所研究生向韓市長建言」，內文提及「登革熱患者最低只要口服3c.c巴拉刈，數小時內便可將病媒蚊叮咬的機率下降至趨近於零，且患者因登革熱死亡之機率也會大幅下降…」。

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衛生福利部疾病管制署當時嚴正駁斥這項謠言，擔心民眾誤信鬧出人命，向警方舉發，希望揪出造謠者開罰。

周志展在警詢時辯稱，文中未提及巴拉刈可治療登革熱，也未建議民眾服用巴拉刈，且巴拉刈劇毒眾所皆知，可接觸巴拉刈的民眾更深知巴拉刈危險性，文章用意在於提醒巴拉刈的危險，沒想造成他人恐慌。

台北地方法院新店簡易庭審理後，認定周男文章足以造成民眾誤導及聽聞者心生畏懼或恐慌，9月間依社會秩序維護法裁處罰鍰4000元。周男不服提起抗告。

周志展指出，他的文章真意非以巴拉刈可治療登革熱，也未建議民眾服用，僅一般常見的諷刺文體，兼用反諷與隱喻手法，取代部分直接敘事，為常見的政治諷刺文學文體。

台北地院認為，不同的社會文化及風俗民情差異，寫作自應注意語言、文字的時空環境，不得以錯誤事實作為發表個人意見的立論基礎，避免虛假訊息使人產生誤認。法官認為周男抗告無理由，裁定駁回。