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陸客撕毀中市連儂牆 晚間強制出境

2019-10-28 19:07中央社 台北28日電

台中市連儂牆被胡姓陸客毀損，檢方諭令緩起訴處分。移民署今晚表示，檢方處分後，將依臺灣地區與大陸地區人民關係條例規定，於晚間將他強制出境，並管制5年內不得再度來台。

台中市美村路地下道連儂牆昨天被35歲的胡姓陸客毀損，台中市警方蒐集人證物證後，全案移送法辦。

台中地檢署今天表示，審酌胡男犯案後有悔意，檢方諭知將緩起訴處分，裁定捐款新台幣3萬元給公益團體、接受1場法治教育，並限制出境；在緩起訴案件偵結前，須每日到台中地檢署報到。

移民署晚間指出，檢方處分完畢後，將依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例第18條規定，於今晚強制胡男出境，並管制其於5年內不得再度來台。

移民署呼籲，歡迎中國大陸人士來台觀光、交流，體驗及享受台灣的自由，但政府絕不容許有惡意破壞民主自由的非法行為，一旦查獲違法違規者，除移送法辦外，將依規定限令出境或強制出境，並管制一段時間內不得來台。

移民署台中市連儂牆

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