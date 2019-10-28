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徐乃麟女密友涉詐 想傳「查無此人」證人遭打臉

2019-10-28 17:56聯合報 記者王宏舜／即時報導

藝人徐乃麟女密友董子綺遭控欠賭債，向承租徐豪宅的楊強蓉調借股票，楊婦再找熊姓好友借200萬元支票，還答應給付15萬元投資生意的獲利。借了票，楊婦卻告知熊女「董子綺被押走了」，熊女驚愕「投資」只是藉口，提告詐欺。一審依詐欺罪判董女11月徒刑，追徵200萬元、楊婦遭處6月徒刑，得易科罰金。高等法院今開庭，董子綺聲請傳證人「王崑驊」，法官質疑一審即「查無此人」，檢察官認為沒有傳喚必要。

董子綺(37歲，賭博、詐欺前科)2016年8月間因積欠賭債，需借用票面金額200萬元的支票清償，楊強蓉(61歲，賭博前科)邀約熊姓女友人在同年月27日三人一起用餐，楊婦向熊女訛稱想與董子綺投資生意，若肯借200萬元支票，可讓熊女賺10萬元。不過熊女當下沒當應。

2天後，董子綺遭債主追債，她請楊婦再向熊女借支票，慫恿「獲利」提高為15萬元，且可於同年9月15日返還支票，並將在3日內給熊女15萬元。熊女信以為真答應，但早上才借票，下午楊強蓉就告知「董子綺被押走了」，熊女表示「這張票我不借了，錢我不賺了！」，要求取回支票。

高院今開庭時，董子綺和楊強蓉皆否認犯罪，但兩人證詞有矛盾。熊姓女子表示，她在當年8月28日晚上口頭答應借票時，就曾在電話中對楊婦說「大家認識那麼久，要負責任，到期要幫我軋」；她當時只是單純借款，也以為對方是真的要投資做生意，沒想到支票才借出就被告知「要拿票去救董子綺」，她認為兩人沒坦白，這樣的借票方式不對。

董子綺今聲請傳證人王崑驊作證，要證明她借票時有資力可以換票，但檢察官隨即打臉「你那張票能軋錢啊？」，提醒她「不要越講漏洞越大」。

法官也疑惑，北院審理時就查不到「王崑驊」這個人，董女律師答「所以想請法院幫我們查王是不是在監執行」，法官聽了更不解。

熊姓女被害人說，董子綺稱「錢已經還了」，但票卻還沒還給她，甚至她還遭地下錢莊討錢；檢察官表示，一直沒還票，被害人永遠提心吊膽。

今開完庭，楊強蓉步出法庭時接受記者訪問，被問及徐乃麟與董子綺的關係，她表示她講徐乃麟的每件事都有憑有據，徐乃麟要提告，她相信檢察官、法官都會看證據。

藝人徐乃麟(右圖，資料照片)女密友董子綺被控詐欺，今至台灣高等法院出庭。記者王宏...
藝人徐乃麟(右圖，資料照片)女密友董子綺被控詐欺，今至台灣高等法院出庭。記者王宏舜／攝影
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檢察官詐欺賭博

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