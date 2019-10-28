遭譏反目嗆約談判 男子槍殺友人遭判刑16年

2019-10-28 18:11 中央社 苗栗縣28日電



苗栗縣30歲林姓男子不滿徐姓友人屢次言語揶揄，心生嫌隙，雙方酒後互嗆「來輸贏」，談判當天，林男持槍到場朝對方連開2槍致死，苗栗地院依殺人等罪判處有期徒刑16年。

這起槍擊殺人案發生在今年1月23日晚間，林姓男子涉嫌在頭份市蟠桃里活動中心後方停車場，持改造手槍朝徐姓友人胸腹接連射擊2槍，造成徐男胸腹部臟器損傷破裂出血與多處骨折致低血容性休克、呼吸衰竭，經送醫急救無效，宣告死亡。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

林男犯案後隨即搭乘友人駕駛車輛逃離現場，警方連夜緝凶，約8小時後逮捕林姓男子到案，並查扣作案用改造手槍，案經苗栗地檢署偵結起訴，苗栗地方法院依非法持有槍枝，處有期徒刑4年2月，併科罰金新台幣6萬元，沒收槍枝，又犯殺人罪，處有期徒刑13年6月。共應執行有期徒刑16年。全案可上訴。

林男自承因車禍後右腿不良於行，走路跛腳，屢遭死者揶揄嘲笑，案發前一晚徐姓友人又責怪他幫忙談判時飲酒壞事，雙方在臉書上起爭執，互嗆「來輸贏」，並相約隔天晚間到蟠桃里活動中心見面談判。

判決書指出，林男當天下午6時許前往活動中心，看見徐姓被害人持西瓜刀現身，便返回住處拿取裝有3顆子彈的改造手槍，晚間7時31分許搭乘友人車輛回到現場，一下車先對空鳴發1槍，嗆問「是誰要找我輸贏」，隨後朝持刀衝過來的徐男胸腹連開2槍。

法官審酌林男無前科，素行尚可，然非法持有具殺傷力之改造手槍、子彈，且與被害人爭執後心生不滿，相約談判槍擊對方致死，足見對他人性命輕忽、手段殘暴，犯後亦未與家屬達成和解賠償，但念其犯後態度尚可，兼衡林男因車禍致2年多無業、智識程度國中畢業、已離婚、育有2子、父親有輕度身心障礙等情狀，做上述判決。