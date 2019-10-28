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夜店殺警案主嫌偷渡烈嶼遭逮 今發送金門監獄

2019-10-28 17:42聯合報 記者蔡家蓁／即時報導

犯下5年前震驚社會的台北市信義區夜店殺警案主嫌之一的郭士均先前棄保潛逃大陸，昨日傍晚搭乘大陸漁船企圖偷渡到小金門，遭岸巡人員當場逮捕，目前已由金門地檢署代執行，於今日發送金門監獄。檢方另就他違反國安法和入出國移民法部分，另案偵辦。

發生在5年前的台北市信義區夜店殺警案，共有57名被告遭判刑2月至13年定讞，其中，主嫌之一的郭士均被判處有期徒刑11年定讞後，在今年棄保自台灣潛逃大陸藏匿，遭台北地檢署發布通緝，日前他以為風頭已過，想搭大陸漁船從廈門偷渡回台。

檢方透露，郭士均搭乘大陸漁船在昨天下午5時許往小金門海岸接近，但早就被小金門的岸巡雷達站鎖定，等到他一靠岸，立即通報岸際巡邏站部署埋伏，並火速將他逮捕。郭一度還想冒名謊稱是大陸人士要到金門觀光，海巡人員看他神情緊張，搜查行李找到身分證件才發現是通緝要犯，趕緊通報地檢署。

金門地檢署檢察長洪家原表示，由於最高法院於今年3月依聚眾鬥毆致人於死罪，判決涉案的57人有罪定讞，地檢署僅依權責代為執行，於今日上午將郭男發監金門監獄執行；另涉嫌違反國安法和入出國移民法一事，由檢察官另案偵辦。

洪家原也說，將來除非台北地檢署提出相關要求，或收容人郭士均申請移監台灣，否則將續留金門執行刑期。至於郭某自台灣潛赴大陸，以迄再偷渡小金門的動機和過程，檢方目前也在深入追查中。

金門地檢署檢察長洪家原表示，殺警案主嫌之一的郭士均目前已由金門地檢署代執行發交金...
金門地檢署檢察長洪家原表示，殺警案主嫌之一的郭士均目前已由金門地檢署代執行發交金門監獄。記者蔡家蓁／攝影
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犯下5年前震驚社會的台北市信義區夜店殺警案主嫌之一的郭士均，目前已由金門地檢署代...
犯下5年前震驚社會的台北市信義區夜店殺警案主嫌之一的郭士均，目前已由金門地檢署代執行，於今日發送金門監獄。記者蔡家蓁／攝影
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金門國安法偷渡

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