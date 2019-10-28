「我不是妳的國小老師」 超商店員不耐反諷老婦遭起訴

2019-10-28 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／即時報導



北市一名任職於聯合醫院仁愛院區的OK便利商店陳姓店員，今年4月中不滿張姓老婦人一再詢問商品資訊，竟嘲諷「這不是中文，難道是阿拉伯文嗎？」張婦不堪被辱，反罵：「吃屎吧你！」雙方互控妨害名譽，台北地檢署偵辦階段不願和解，今依公然侮辱罪起訴2人。

檢警調查，今年4月15日下午4點多，因頭部開刀而住院的70幾歲的張姓婦人，前往醫院地下室1樓的OK便利商店購物。她先因看不懂兩罐飲料打折的促銷手法，向櫃台店員詢問。接著，再度拿一瓶「速纖優酪乳」到櫃台詢問陳男：「速纖」是什麼意思？陳男不耐地回答：「就是速纖啊。」

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不過，張婦仍聽不懂文意，持續發問，連一旁的顧客都忍不住幫忙解釋。陳男不願理睬，竟對張婦說：「我是超商店員，不是妳的國小老師！」、「不是中文，難道是阿拉伯文嗎？」、「連外勞都看得懂，妳看不懂？」

兩人幾番言語交鋒後，陳男不願跟張婦繼續說話，轉而說：「我要去吃飯了！」張婦吞不下這口氣，怒嗆對方：「吃吃吃，吃屎吧你！」陳男憤而報警提告，雙雙被警察帶回做筆錄時，張婦決定也要告陳男妨害名譽。

檢方先移付調解，但陳男不願道歉而和解破局。檢方觀察陳姓男子的整體語句，認為實屬暗諷張姓婦人智識程度不良（文盲），另張婦罵人吃屎也觸法，今依公然侮辱罪將2人起訴。