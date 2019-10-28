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赴美產子詐領保險金 5孕婦認罪賠錢獲緩起訴

2019-10-28 16:57聯合報 記者賴佩璇／即時報導

坐月子代辦中心「柳柳嚴選」負責人柳昭薰，從2013年起教導赴美生產孕婦，捏造出國後身體不適須緊急剖腹生產，再持不實「前置胎盤剖腹生產」診斷證明書，回台詐領保費，遭保險公司提告。柳女去年已遭刑，台北地檢署另偵辦5名孕婦，因均賠償保險公司，雙方和解，今給予5人緩起訴處分，各須支付公庫2至3萬元處分金，期限1年。

檢警調查，部落客「柳柳」柳昭薰曾4度赴美生產，開設部落格「柳柳的貴婦級手札」教導孕婦赴美「攻略」教導產後如何向健保署申請核退自墊費用。她詳列「教戰手冊」例如自墊費原因：「捏造緊急就醫理由」，並引案例：「出國旅遊時身體不適緊急就醫，經醫師診斷不宜搭機，滯美生產」等。

她除教導以「緊急分娩」申請核退自墊費用外，還與業務員李珊合作，透過當面、電話諮詢或說明會等方式，教孕婦出國前先買旅遊平安險，若在美國剖腹生產，可申請保險金。

不僅如此，該網站還推薦3位華人醫師。檢警掌握，涉案孕婦並無胎盤前置症狀，返台後持華人醫生所開的不實診斷證明詐保，保險公司發現太多人以此請領保費，因而曝光。

新北地檢署偵辦時，涉案孕婦大都在檢方偵辦時認罪而獲緩起訴，柳女則辯稱只是經驗分享，新北地院不採信，去年8月間依煽惑他人犯罪罪判柳女1年徒刑、員工李珊10個月徒刑。有些孕婦否認犯罪被判刑，有些則認罪賠償獲緩刑。全案二審審理中。

由於另有5名孕婦包括懷第一胎的科技新貴妻子、已生過2胎的婦人，因戶籍地在台北市，屬北檢管轄範圍，依詐欺、偽造文書罪嫌移轉給北檢偵辦。

北檢查出，5名婦人分別以在美取得的不實剖腹產診斷單，分別向保險公司詐領數萬元到30多萬元保險理賠，經檢方調解後，全數償還保險公司，雙方達成和解。檢方考量5人無前科且犯後態度良好，均給予緩起訴處分。

孕婦保險出國

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