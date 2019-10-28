電信詐騙機房備斧頭滅證 警逮6嫌送辦

2019-10-28 16:28 中央社 台北28日電



刑事局獲報有電信詐騙機房藏身新北市住宅區，犯嫌利用交友軟體利誘受害人加入假投資平台詐騙，並備斧頭滅證，初估200多人受害、財損新台幣上千萬元，警逮6嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第七大隊副大隊長徐釗斌表示，日前獲報指有電信詐欺機房藏身在新北市板橋區一處公寓4樓內，隨即報請新北地檢署檢察官指揮，並與新北市警察局海山分局、台北市警察局南港分局共組專案小組偵辦。

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根據警方調查了解，23歲曾姓男子為此詐欺集團負責人，他也是去年基隆貨櫃走私槍彈軍火案主嫌廖姓男子的小弟，曾男招募數名小弟後，再指派潘姓成員承租新北市板橋區一處公寓4樓，作為設立電信詐欺機房的據點。

此詐欺集團自今年7月起開始運作，包括張男在內的4名成員擔任一線人員，利用俊男美女照在IG、臉書和吾聊等社群交友軟體隨機搭訕不特定人士，以穩賺不賠的話術誘騙受害人加入假投資平台網站，並花費1000元註冊成為網站會員。

隨後再由其他詐欺成員分別假扮其他投資客和分析師，偽稱已破解投資平台數據可穩賺不賠的假象，取信並鼓吹受害人投資，並指示其儲值匯款至指定帳戶，藉此牟取不法暴利。

專案小組經蒐證完備後，於10月9日進行攻堅逮人，現場在機房內逮捕4名嫌犯，且發現犯嫌為防備警察入內搜索，還準備一把斧頭以為擊碎外接硬碟湮滅證據之用；另，傳喚曾男及詐欺集團幹部戴男到案。

現場查獲犯罪用電腦、手機、網路分享器、教戰手冊和斧頭等贓證物，初估受害人逾200人，且多以年輕男性居多，財損金額共超過1000多萬元，全案詢後將5男1女依涉嫌詐欺罪嫌送辦。