景氣壞！背包客最愛旅館 21房全部轉型賣春
2019-10-28 15:38
聯合報 記者王聖藜
／台北即時報導
台北市萬華區「Mini Box旅行箱」旅館被查獲全館21間房間都供應應召女接客，檢警逮捕21名應召女及男客，將羅姓負責人等人移送法辦、起訴；台北地院審理，今天依妨害風化罪將羅姓、劉姓業者判處有期徒刑6月，將王姓業者判處有期徒刑3月，都可易科罰金。可上訴。
據了解，「Mini Box旅行箱」青年旅館因為價格便宜，開幕初，受背包客歡迎，但疑不敵同行競爭，加上景氣持續低迷不振，轉型開始做起情色交易，雖然一度被轄區警方查獲，但風頭過後，業者還是重操舊業。
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檢警指控，羅姓業者等人利用Line傳送訊息，打著「暗黑版」周子瑜、王心凌等名號吸引男客上門，性交易價格每次是3600元至4500元，應召女可拿1500元至1800元，其餘則交業者朋分。
警方今年3月22日進入旅館破門逮人，發現全館21間房都讓應召女占據，應召女中，20人為泰國籍，1名為台灣籍，警方在現場除逮捕應召女、男客之外，還查扣2892個保險套、3條潤滑劑，檢方偵查後，將羅姓等3業者依意圖使男女為性交而媒介營利罪嫌起訴。
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