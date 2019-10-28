老翁被隔壁床愛滋男推下床3個月後死亡 家屬氣憤求償

2019-10-28 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



倪姓男子2016年在台北榮總急診室，因確診罹患HIV，心情不佳又不滿床位安排，竟拉扯隔壁床8旬顧姓老翁下床，重摔後腦，隔日遭診斷急性腦中風，3個月後死亡，老翁家屬提告民事求償，士林地方法院認為，倪的行為與老翁死亡無因果關係，判賠20萬精神慰輔金。

原告主張，父親在2016年2月15日凌晨4時許，被倪推下床，摔倒後腦勺，事後腦中風導致左側肢體偏癱，經住院、轉院等，同年5月因肺炎併敗血症死亡，提告求償135萬餘元的醫藥、喪葬費及2百萬精神慰撫金。

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倪供稱，確實有拉扯老翁下床，但無法確認行為和死亡結果有因果關係，且刑事案件判決認定，已遭依傷害罪判刑7月徒刑確定，否認醫藥、喪葬等費，精神慰撫金則是請求法院考量現已入監服刑，依法審酌。

老翁的鑑定報告指出，老翁患有陳舊性腦中風，且有心臟、血管疾病，屬腦中風高危險族群，入院時已有部分神經學症狀，當時的電腦斷層掃描未發現急性缺血性腦中風症狀，無法明確認定，遭推下床後才導致急性缺血性腦中風，且事發後的病程護理紀錄沒有腦出血、骨折等傷害，無法證明因原告行為造成被告死亡結果。