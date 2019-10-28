夜店殺警案在逃主嫌 搭漁船偷渡小金門被捕

2019-10-28 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／即時報導



2014年9月14日發生在台北市信義區的夜店殺警案，造成員警薛貞國因公殉職。聯合報系資料照 分享 facebook 5年前震驚社會的台北市信義區夜店殺警案，主嫌之一的郭世均被判處有期徒刑11年定讞後，棄保潛逃到大陸藏匿，日前以為風頭已過，搭舢舨想從廈門偷渡回台，在小金門上岸時被海巡署逮捕，清查身分才知道他是重大通緝要犯，立刻通報台北地檢署，郭嫌已由金門地檢代為執行入監。

信義區夜店殺警案共有57名被告遭判刑2月至13年定讞，主謀蕭叡鴻與郭世均都因屢傳不到遭檢方通緝，郭世均並偷渡逃往大陸躲藏，日前以為風頭已過，從廈門搭漁船要偷渡到小金門，被海巡署鎖定，等漁船靠岸就逮捕郭嫌。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

郭一度冒名謊稱是大陸人士要到金門觀光，海巡人員看他神情緊張，搜查行李找到身分證件才發現是通緝要犯，通報台北地檢署。