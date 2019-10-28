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夜店殺警案在逃主嫌 搭漁船偷渡小金門被捕

2019-10-28 15:03聯合報 記者蔡家蓁／即時報導

2014年9月14日發生在台北市信義區的夜店殺警案，造成員警薛貞國因公殉職。聯合...
2014年9月14日發生在台北市信義區的夜店殺警案，造成員警薛貞國因公殉職。聯合報系資料照
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5年前震驚社會的台北市信義區夜店殺警案，主嫌之一的郭世均被判處有期徒刑11年定讞後，棄保潛逃到大陸藏匿，日前以為風頭已過，搭舢舨想從廈門偷渡回台，在小金門上岸時被海巡署逮捕，清查身分才知道他是重大通緝要犯，立刻通報台北地檢署，郭嫌已由金門地檢代為執行入監。

信義區夜店殺警案共有57名被告遭判刑2月至13年定讞，主謀蕭叡鴻與郭世均都因屢傳不到遭檢方通緝，郭世均並偷渡逃往大陸躲藏，日前以為風頭已過，從廈門搭漁船要偷渡到小金門，被海巡署鎖定，等漁船靠岸就逮捕郭嫌。

郭一度冒名謊稱是大陸人士要到金門觀光，海巡人員看他神情緊張，搜查行李找到身分證件才發現是通緝要犯，通報台北地檢署。

海巡署金門偷渡

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