台北地檢署發言人陳玉萍 獲公務人員傑出貢獻獎
2019-10-28 14:56
聯合報 記者王聖藜
／台北即時報導
被譽為公務人員最高殊榮的「公務人員傑出貢獻獎」，2019年全國共推薦66名公務員、44組優秀團體參選，考試院在眾多參選者及團體中評選出6位優秀獲獎人、4組團隊，由法務部推薦的台北地檢署主任檢察官陳玉萍獲得個人獎的殊榮。
陳玉萍司法官學院41期結業，目前擔任台北地檢署發言人，她曾偵辦營建署前署長葉世文涉及的桃園合宜住宅弊案、前立委羅福助破壞國土違反水土保持法案，並以科技與傳統並進方式結合社會資源與政府單位進行反賄選宣導。
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法務部說，陳玉萍由基層做起，以奉獻的精神全心投入、積極任事且持續累積自身專業及經驗，並勇於任事，打擊不法，優異表現及竭力追求司法正義的態度，實為優質公務典範。
考試院為使傑出、熱忱的精神得以延續，同時鼓勵見賢思齊，將於12月4日在傳賢樓10樓大禮堂由院長伍錦霖主持表揚大會，公開表揚得獎人及得獎團體，表彰專業與卓越貢獻，期藉此激勵所有在職公務人員秉持積極、關懷、熱忱、奉獻的精神，追求創新卓越，帶動國家社會進步。
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