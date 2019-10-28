台東知名麵店摔死小貓事件缺證據 檢方：真的不好辦

2019-10-28 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



台東市知名的「王子麵店」老闆疑將一隻約兩周大的小黑貓活活摔死，事件引起社會嘩然，雖然警方已介入調查，台東地檢署今天表示，這案子不好辦，因缺乏貓屍及店家摔貓過程等影像，單憑目擊者指控，法官會不會採信只有證人證詞的案子，依虐死動物罪量處2年以下刑期，確實有難度。

昨天晚上有網友指證王子麵店老闆摔死約兩周大小黑貓，引發公憤，民眾發動拒吃，涉嫌摔貓的老店家一度向警方辯稱「抓貓時，不小心讓貓從手上滑落，沒有摔貓」。

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今天凌晨店家小老闆則是在臉書代父公開致歉，但指老闆手指被小貓咬傷，才有反射動作，並非摔貓，也承諾每月提供物資給動保團體，「希望大家再給我們機會」。

不論麵店老闆對警方偵訊時的供詞，或麵店小老闆的說法，雖可證明小貓確實因店家而死，但店家否認蓄意摔死小貓，沒有貓屍，台東縣動防疫所表示，因涉及2年以下刑責，店家是否蓄意虐貓，動防所是行政單位無司法調查權，全案須交由檢警調查偵辦釐清。