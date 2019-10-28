中國客撕毀反送中海報 檢認有悔意諭知給予緩起訴

2019-10-28 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



來台拜訪客戶的中國胡姓旅客，昨行經台中市SOGO百貨旁的地下道的反送中連儂牆，撕下牆上貼著挺香港、反送中的字條與海報，經警依毀損罪嫌移送法辦，台中地檢署認為他犯後有悔意，將給予緩起訴處分，罰他捐善款新台幣3萬元給公益團體、法治教育1場。

檢警查出，大陸武漢市胡姓男子（35歲），受台灣商人邀請來台，日前持商務簽證來台拜訪客戶，預計停留一周，胡男昨天上午11時，路經台中市台灣大道與美村路口地下道的反送中連儂牆，看到牆上貼著反送中的海報，與他個人理念不合，即上前撕下，經民眾發現報警查獲。「全國罷免協會」成員陳致豪，發起台中連儂牆，陳致豪表示破壞文宣事小，傷害台灣的民主事大。連儂牆撕一貼百，關心香港反送中抗爭的台中市民自然會接力貼上，但用暴力的方式傷害言論自由，無視台灣是法治國家，這樣的行為不能姑息，因此提出毀損告訴。

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