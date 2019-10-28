被時力開除黨籍 高潞・以用批：鬥爭才造成黨譽受損
前立委高潞・以用被控助理利用職務之便申請經濟部補助，違反利益迴避原則，她被時代力量開除黨籍，為求保住黨籍、不分區立委資格，她不服提提確認黨員資格訴訟，並聲請定暫時狀態假處分；台北地方法院今天開庭，高潞認為時代力量未評估黨員行為，卻憑新聞報導開除她，時代力量若說她讓黨譽受損，「鬥爭才是造成黨譽受損」。法官諭知11月12日續行準備程序。
高潞庭上指出，時代力量紀律委員會當時結論有說，決議仍要經過黨代表大會同意，她當時就要求時代力量按照黨章規定處理，也爭執為何紀律委員會直接進行調查程序，而沒有給她書面答辯的機會；她說，「我難以接受紀律委員會一直在掩蓋事實」，時代力量應該先調查她個人有無違反黨章，而非拿新聞報導就開除她，況且經濟部已出面澄清她從未施壓。
她說，紀律委員會沒有調查她有無違反黨章，就以第三人行為在48小時內作出處分，若時代力量認為她造成黨譽受損兒開除，「我認為鬥爭才是造成時代力量黨譽受損」。
高潞委任律師林憲同指出，時代力量原主張對高潞採停權處分，但因事後發現政黨法除名處分程序無需經過黨代表大會審查，而可由紀律委員直接除名，時代力量就變更停權處分，而改為除名處；時代力量明知道高潞違失情節輕微，未達除名程度，顯見處分違反比例原則。
林憲同說，時代力量原先僅告知高潞停權，高潞也就只對停權處分作答辯，等到時代力量8月6日做成除名處分，高潞才知被時代力量「突襲」，時代力量剝奪高潞請求調查證據、答辯的權利和機會；另向法院聲請傳喚時代力量仲裁委員會委員陳永興到庭作證。
時代力量律師林子琳指出，紀律委員會決議全文明指「停權處分並建請黨代表大會除名」，可見當初結論並非只有停權；另認為沒有理由傳陳永興作證，因待證事實僅需仲裁委員會錄音譯文即可處理。
法官問及雙方是否有調解可能性，林憲同回應，原告均採開放態度，「時代力量身為新政黨也應該有開放的胸懷」，且高潞是時代力量評鑑為第一名出任不分區立委，黨紀處分也應考慮到此部分，因此建請法官審酌時代裡量除名處分是否具備平衡原則；林子琳則說，需要再和黨團討論後回應。
另針對聲請定暫時狀態假處分一事，林子琳認為，高潞已撤銷聲請立委的暫時狀態處分，而僅就黨員部分並沒有急迫危險性，不符合假處分的要件；林憲同則認為，依憲法保障人民參政權，高潞已有受到權利侵害的事實，本件提黨員身分定暫時狀態假處分，當然符合法律要件；林憲同直指，時代力量除名高潞，是幫助鄭秀玲的個人政治考量，是他身為法律人、政治人所不滿而必須批評。
留言