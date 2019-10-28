因應新型態犯罪 經濟刑法學會成立將推動修法

2019-10-28 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



東吳大學會計學系與西北政法大學商學院，今日共同舉辦兩岸會計及財務審計學術研討會。經濟刑法學會常務理事、台大法律系教授林鈺雄表示，經濟市場面臨諸多脫法行為，經濟刑法學門在外國早已有專業研究，尤其獨董制度在實務許多問題，這都是法律與會計應整合的新領域。

由於兩岸公司法及會計審計制度都在近年各有許多變革，而經濟犯罪手法日新月異，司法和會計如何因應新的市場環境是重大課題，新成立的台灣經濟刑法學會也首度參加本次論壇。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

第一場專題演講是由東吳會計系主任李坤璋報告「新趨勢下公司治理與獨立董事之刑事法制」。本場次由林鈺雄主持，因為本議題與最近諸多上市櫃公司掏空案件有關，引人矚目。

林鈺雄指出，經濟市場面臨諸多脫法、脫序行為，在新公司法及國際會計準則的各項變革下，法律與會計的結合是必然的。經濟刑法學門在德國、美國等高度經濟發展及法制化的國家，都早已有專業整合的研究與討論，尤其獨立董事制度在實務運作上有許多問題，甚至遭到扭曲，這些都是法律與會計應該共同整合和研究的新領域。

本場次由世新大學法律系副教授王玉全、中研院法律所博士後研究員陳柏良、台灣高等法院法官紀凱峰擔任與談人，均對於經濟刑法學門以及獨立董事制度之實務與法規問題，提出許多精闢的論點。