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因應新型態犯罪 經濟刑法學會成立將推動修法

2019-10-28 14:32聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

東吳大學會計學系與西北政法大學商學院，今日共同舉辦兩岸會計及財務審計學術研討會。經濟刑法學會常務理事、台大法律系教授林鈺雄表示，經濟市場面臨諸多脫法行為，經濟刑法學門在外國早已有專業研究，尤其獨董制度在實務許多問題，這都是法律與會計應整合的新領域。

由於兩岸公司法及會計審計制度都在近年各有許多變革，而經濟犯罪手法日新月異，司法和會計如何因應新的市場環境是重大課題，新成立的台灣經濟刑法學會也首度參加本次論壇。

第一場專題演講是由東吳會計系主任李坤璋報告「新趨勢下公司治理與獨立董事之刑事法制」。本場次由林鈺雄主持，因為本議題與最近諸多上市櫃公司掏空案件有關，引人矚目。

林鈺雄指出，經濟市場面臨諸多脫法、脫序行為，在新公司法及國際會計準則的各項變革下，法律與會計的結合是必然的。經濟刑法學門在德國、美國等高度經濟發展及法制化的國家，都早已有專業整合的研究與討論，尤其獨立董事制度在實務運作上有許多問題，甚至遭到扭曲，這些都是法律與會計應該共同整合和研究的新領域。

本場次由世新大學法律系副教授王玉全、中研院法律所博士後研究員陳柏良、台灣高等法院法官紀凱峰擔任與談人，均對於經濟刑法學門以及獨立董事制度之實務與法規問題，提出許多精闢的論點。

林鈺雄會後表示，經濟刑法學會於今年新成立，集結了國內相關領域的學者及實務家，未來將會持續關注相關議題，並且推動相關修法。

自左至右為經濟刑法學會秘書長暨政大法律李聖傑教授、東吳會計系主任李坤璋教授、經濟...
自左至右為經濟刑法學會秘書長暨政大法律李聖傑教授、東吳會計系主任李坤璋教授、經濟刑法學會常務理事暨台大法律林鈺雄教授、世新法律王玉全副教授、中央研究院陳柏良博士後研究員。圖／主辦單位提供。
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