周年慶活動爆商標權官司 香奈兒槓上寶雅吞敗仗

2019-10-28 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



寶雅公司（POYA）4年前舉辦週年慶抽獎活動，把香奈兒產品當成獎品，並在看板、臉書和公司網頁等廣告宣傳；香奈兒公司（CHANEL）認為寶雅大量刊登香奈兒商標、圖樣和產品照片，提告求償300萬元並要求銷毀宣傳品，一、二審均敗訴，最高法院駁回上訴確定。

香奈兒主張，香奈兒集團是世界知名服飾、香水、化妝品、首飾等產銷公司，消費者也普遍認識公司商標，但寶雅為慶祝30周年慶，2015年9月3日至10月6日舉辦「時尚週年慶抽經典香奈兒」活動，卻未經他們同意和合法授權，在全國分店廣告看板、旗幟、立牌、公司網頁和臉書粉絲團，大量使用香奈兒商標和產品照片。

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香奈兒認為，寶雅大量使用香奈兒商標，是為了促進商品銷售，屬於商標使用範圍，且宣傳品上香奈兒圖樣和照片占的篇幅大於寶雅POYA等字樣，認定寶雅攀附他們的商標來吸引消費者。

香奈兒主張，寶雅不符比例的使用香奈兒商標，會讓消費者誤認為雙方有贊助和授權關係；香奈兒極力維持商標品牌，訴求高端市場，但寶雅販售平價商品，未經他們同意拿商標宣傳，整體呈現低俗感，使他們高貴典雅的形象大打折扣，嚴重損害商標信譽。

寶雅抗辯，公司使用香奈兒商標，只是單純傳達消費者有機會抽中香奈兒正版商品，且相關廣告均有明顯標註「寶雅時尚週年慶」等字樣；寶雅賣的商品價格和香奈兒的價格相差甚巨，若消費者誤解寶雅販售高價商品，也有損寶雅長期建立的美麗、健康、流行、便利和實惠的企業形象。

寶雅認為，活動均已經結束，相關看板或廣告也沒有在陳列使用，香奈兒要求寶雅停用、銷毀物品已經沒有實益；另香奈兒應舉證抽獎活動侵害他們商標權的利益為何。

智財法院認為，寶雅活動廣告都有標記寶雅、POYA的商標，也有時尚週年慶字樣，消費者明顯可以知道寶雅是提供香奈兒產品作為抽獎禮物，並沒有使用香奈兒商標作為彰顯寶雅公司的商品標識，也沒有用香奈兒商標用在自身產品上。

法院指出，寶雅舉辦的抽獎活動符合商業交易習慣的誠信方法，雖香奈兒主張

精品界的常規是，若有百貨業者使用名牌精品商標作為廣告或促銷，應該和精品業者協商討論、獲得授權；但香奈兒並沒有提出相關具體規範和準則，況且寶雅也非精品業者，無法知悉此常規。