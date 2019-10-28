親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／張國煒親駕回台！ 星宇航空首架飛機降落桃機

噁！2機師在駕駛艙直播廁所畫面 空姐受創求償150萬元

周年慶活動爆商標權官司 香奈兒槓上寶雅吞敗仗

2019-10-28 13:13聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

寶雅公司（POYA）4年前舉辦週年慶抽獎活動，把香奈兒產品當成獎品，並在看板、臉書和公司網頁等廣告宣傳；香奈兒公司（CHANEL）認為寶雅大量刊登香奈兒商標、圖樣和產品照片，提告求償300萬元並要求銷毀宣傳品，一、二審均敗訴，最高法院駁回上訴確定。

香奈兒主張，香奈兒集團是世界知名服飾、香水、化妝品、首飾等產銷公司，消費者也普遍認識公司商標，但寶雅為慶祝30周年慶，2015年9月3日至10月6日舉辦「時尚週年慶抽經典香奈兒」活動，卻未經他們同意和合法授權，在全國分店廣告看板、旗幟、立牌、公司網頁和臉書粉絲團，大量使用香奈兒商標和產品照片。

香奈兒認為，寶雅大量使用香奈兒商標，是為了促進商品銷售，屬於商標使用範圍，且宣傳品上香奈兒圖樣和照片占的篇幅大於寶雅POYA等字樣，認定寶雅攀附他們的商標來吸引消費者。

香奈兒主張，寶雅不符比例的使用香奈兒商標，會讓消費者誤認為雙方有贊助和授權關係；香奈兒極力維持商標品牌，訴求高端市場，但寶雅販售平價商品，未經他們同意拿商標宣傳，整體呈現低俗感，使他們高貴典雅的形象大打折扣，嚴重損害商標信譽。

寶雅抗辯，公司使用香奈兒商標，只是單純傳達消費者有機會抽中香奈兒正版商品，且相關廣告均有明顯標註「寶雅時尚週年慶」等字樣；寶雅賣的商品價格和香奈兒的價格相差甚巨，若消費者誤解寶雅販售高價商品，也有損寶雅長期建立的美麗、健康、流行、便利和實惠的企業形象。

寶雅認為，活動均已經結束，相關看板或廣告也沒有在陳列使用，香奈兒要求寶雅停用、銷毀物品已經沒有實益；另香奈兒應舉證抽獎活動侵害他們商標權的利益為何。

智財法院認為，寶雅活動廣告都有標記寶雅、POYA的商標，也有時尚週年慶字樣，消費者明顯可以知道寶雅是提供香奈兒產品作為抽獎禮物，並沒有使用香奈兒商標作為彰顯寶雅公司的商品標識，也沒有用香奈兒商標用在自身產品上。

法院指出，寶雅舉辦的抽獎活動符合商業交易習慣的誠信方法，雖香奈兒主張

精品界的常規是，若有百貨業者使用名牌精品商標作為廣告或促銷，應該和精品業者協商討論、獲得授權；但香奈兒並沒有提出相關具體規範和準則，況且寶雅也非精品業者，無法知悉此常規。

智財法院認為，寶雅並沒有違反商標法，也沒有侵害香奈兒的商標權，或侵害香奈兒商標的信譽，因此判香奈兒敗訴。最高法院駁回上訴，全案確定。

寶雅30周年慶抽獎送香奈兒產品卻挨告。圖翻攝自寶雅臉書
寶雅30周年慶抽獎送香奈兒產品卻挨告。圖翻攝自寶雅臉書
分享
寶雅30周年慶抽獎送香奈兒產品卻挨告。圖翻攝自寶雅臉書
寶雅30周年慶抽獎送香奈兒產品卻挨告。圖翻攝自寶雅臉書
分享

香奈兒廣告

相關新聞

偷香油錢遭電眼全錄下 男到案還狡辯「買燒烤」

2019-10-28 14:02

運將不服吊照辯稱沒撞到機車 檢方誘導才認肇逃

2019-10-28 14:00

台南白河遊憩區涉未申請開挖山坡地 負責人被起訴

2019-10-28 12:08

深耕基層30餘年 女法官陳賢慧接掌新北地院

2019-10-28 11:51

知名導演王毓雅涉販賣未上市股票、詐騙退稅遭訴

2019-10-28 11:34

距溪流僅200公尺 男子在高雄山區傾倒大量廢棄物

2019-10-28 11:05

駕車撞保時捷旗艦店大門 和解獲輕判

2019-10-28 10:05

陸客破壞台中連儂牆 警毀損移送被罰3萬

2019-10-28 09:35

阿扁「發票貴婦」境管13年 她不在乎：我也沒要出國

2019-10-28 09:22

碩士男開酒吧邀少女坐檯 時領170客人消費還可抽成

2019-10-28 08:26

男子罵鄰居「你有病」 二審逆轉判罰1萬

2019-10-28 06:57

夫妻長期分居後懷孕流產 妻子說是先生的種遭法官打臉

2019-10-27 17:37

缺錢台東葉男結夥持刀闖母好友家行搶 二審3人都判8年

2019-10-27 12:10

國一女友主動「想愛愛」 他上陣結果是賠5萬吃牢飯

2019-10-27 10:35

病患家屬要不到病床 辱罵女護理師爛人判拘役40天

2019-10-27 08:26

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

太過分！大學生涉偷老闆遺物 素食餐廳不提告只求歸還

2019-10-27 22:07

影／台東名麵店老闆狠摔死2周大小貓 小貓生前模樣曝光

2019-10-28 01:33

為何安全帶反成殺人兇器？醫師這樣分析

2019-10-27 18:54

台鐵區間車清水平交道事故 80歲婦人被撞死

2019-10-28 08:27

苗栗小貨車無煞車直撞掃街車 男駕駛送醫不治

2019-10-28 09:17

消防救護員拒絕跨區送醫遭調職 基層嘆怕寒蟬效應

2019-10-27 20:24

台東知名麵店摔死幼貓引公憤 小老闆代父致歉非故意

2019-10-28 09:44

阿扁「發票貴婦」境管13年 她不在乎：我也沒要出國

2019-10-28 09:22

高雄櫃姐女廁遭挾 男涉封嘴強揉胸竟扯她劈腿

2019-10-27 22:57

小女孩主動找男友嘿咻 害慘了他賠5萬還判重刑

2019-10-28 06:45

賴溪松車禍亡 不繫安全帶…只怕更慘

2019-10-28 00:06

賴溪松車禍亡 檢相驗初判死因：內出血及安全帶勒頸

2019-10-27 14:55

陸客破壞台中連儂牆 警毀損移送被罰3萬

2019-10-28 09:35

台中果菜公司董座賴溪松車禍亡 駕駛涉過失致死

2019-10-27 21:56

碩士男開酒吧邀少女坐檯 時領170客人消費還可抽成

2019-10-28 08:26

盧秀燕大將賴溪松車禍不治…安全帶怎變殺人凶器？

2019-10-28 00:06

影／基隆漁船翻覆5人受困 幸好船隻經過趕快救人

2019-10-27 16:27

台61聯結車大貨車相撞 1司機受困救出生命垂危

2019-10-28 09:55

鄰居辦喪後在他家門口放砂糖 網曝幕後真相

2019-10-28 13:33

他正翻拍6千元點數卡 警方急告知真相結局圓滿了

2019-10-28 00:24

一張領藥單 讓女子生活費失而復得

2019-10-28 00:04

影／她逛基隆廟口包包險被扒走 驚呼治安有待加強

2019-10-27 17:25

導航又出包！遊覽車卡山區 挖土機硬拖5小時才脫困

2019-10-28 12:22

兩國中生在砂石車下逃過死劫 「只差兩步被車壓到」

2019-10-27 21:03

影／釣蝦場加熱棒爆炸受傷 網友po文引發熱議

2019-10-27 16:24

夫妻長期分居後懷孕流產 妻子說是先生的種遭法官打臉

2019-10-27 17:37

影／只為無證件！警堅持帶人返派出所 互嗆影片外流

2019-10-27 18:25

疑未繫安全帶…貨車自撞 駕駛飛出車外墜橋亡

2019-10-28 00:18

警嗅到K他命上前盤查 男飆車逃2公里自撞高中後門

2019-10-27 17:22

高雄消防員調職引效應? 遭爆同意載孕婦30公里外就醫

2019-10-28 11:32

不只美軍詐騙梗 高雄婦要匯55萬給印尼「挖礦男」

2019-10-27 21:51

駕車撞保時捷旗艦店大門 和解獲輕判

2019-10-28 10:05

屁孩幫女友出頭砸錯車 向朋友借的車也撞爛棄如敝屣

2019-10-28 12:00

8旬老婦烈日下想回故居看看 員警護送她回家

2019-10-27 14:26

男子罵鄰居「你有病」 二審逆轉判罰1萬

2019-10-28 06:57

影／馬祖海巡隊查獲第4艘陸籍盜砂船 船上還有豬肉製品

2019-10-27 20:20

南二高斜張橋車禍／國道絕美亮點 緩下坡易出事

2019-10-28 00:39

蘇揆昨視察疏左防洪計畫 附近違停汽車查獲8刀2槍

2019-10-28 13:42

宜蘭首見青蔥集貨場被偷三星蔥 警方抓到2名偷蔥大盜

2019-10-28 10:50

南方澳跨港崩塌大橋真相 運安會明年8月前公布

2019-10-28 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top