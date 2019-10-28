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週年慶送香奈兒宣傳挨告 寶雅勝訴確定

2019-10-28 12:45中央社 台北28日電

美妝業者寶雅國際於104年週年慶期間舉辦香奈兒抽獎活動，並用各分店廣告、網頁等宣傳。香奈兒公司認為侵害商標權，提告求償。最高法院判決寶雅勝訴，全案確定。

判決指出，寶雅國際公司於民國104年9月3日至10月6日間，為慶祝30週年慶，舉辦「時尚周年慶抽經典香奈兒」抽獎活動，並於全國所營分店的廣告看板、旗幟、布條、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品型錄及公司網頁、臉書粉絲團，宣傳活動。

法商香奈兒公司認為，寶雅未經授權，在行銷物件及網頁等大量使用與香奈兒商標相同的商標、圖樣、產品照片，侵害商標權，向智財法院提告，並求償新台幣300萬元。

智慧財產法院指出，寶雅國際抽獎活動行銷物件雖然出現如香奈兒的商標及贈品照片，但都有確實及明顯標註自己的商標POYA、寶雅、寶雅POYA時尚週年慶等字樣，目的是為了使消費者明確認知活動提供香奈兒贈品作為抽獎禮物，不會讓消費者混淆誤認。

智財法院認為，寶雅國際屬合理使用範圍，並未侵害香奈兒商標，判決駁回。香奈兒不服判決，提出上訴，二審仍判決駁回。最高法院今天駁回上訴。全案確定。

美妝業者寶雅國際於104年週年慶期間舉辦香奈兒抽獎活動，香奈兒公司認為侵害商標權...
美妝業者寶雅國際於104年週年慶期間舉辦香奈兒抽獎活動，香奈兒公司認為侵害商標權，提告求償。 報系資料照
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香奈兒寶雅商標

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