台南白河遊憩區涉未申請開挖山坡地 負責人被起訴
2019-10-28 12:08
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
台南南市白河區某遊憩區，經台南地檢署調查，從2017年2月起至同年7月間，未經台南市政府水利局同意，涉嫌擅自在遊憩區內山坡地擴大開挖整地，且開發建築物8棟共896平方公尺，造成水土流失，檢察官偵查終結，依違反水土保持法罪嫌將林姓負責人提起公訴。林表示，他經營遊憩區有營利事業登記證，合法經營，農路不用水泥整地無法通行，會依法補件。
林姓男子為白河區某2筆地號之山坡地之所有權人，為水土保持法規定水土保持義務人，經南檢調查，竟未擬具水土保持計畫並報請台南市水利局主管機關核准，即於2017年2月24日起至同年7月19日止，擅自在上開土地持續擴大開挖整地，且開發建築物8棟共896平方公尺，並於該處闢設萬里長城遊憩區，造成水土流失。水利局會同水保服務團人員於去年07月12日執行現場會勘，始悉上情。
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南檢指出，林明知坐落台南市白河區六重溪段內7筆土地，使用分區均為山坡地保育區，使用地類別則分別為農牧、林業等用地，竟未向水利局主管機關申請辦理變更土地使用並報經上級機關核備，於不詳時間，擅自將上開土地加以整地，設有多棟建物、圍牆，並鋪設水泥鋪面，違反土地使用分區管制規定。
台南市政府去年6月27日處以林15萬元罰鍰，並令其停止一切非法使用行為，且應於處分書送達次日起3個月內依法申請合法使用或恢復原狀，然經白河區公所去年11月6日現地勘查，林並未合法申請使用或恢復原狀，上開土地仍設有多棟建物、圍牆並鋪設水泥鋪面。
林所為違反水土保持法第33條第3項前段水土保持義務人於山坡地內從事開挖整地，未先擬具水土保持計畫，致生水土流失罪嫌，及違反區域計畫法第22條之不依限恢復土地原狀罪嫌。
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