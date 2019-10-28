親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

行動代號凱拉穆勒：獵殺IS首腦，美軍如何殺死了巴格達迪？

MLB／3轟+柯爾好投 太空人世界大賽逆勢聽牌

台南白河遊憩區涉未申請開挖山坡地 負責人被起訴

2019-10-28 12:08聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南南市白河區某遊憩區，經台南地檢署調查，從2017年2月起至同年7月間，未經台南市政府水利局同意，涉嫌擅自在遊憩區內山坡地擴大開挖整地，且開發建築物8棟共896平方公尺，造成水土流失，檢察官偵查終結，依違反水土保持法罪嫌將林姓負責人提起公訴。林表示，他經營遊憩區有營利事業登記證，合法經營，農路不用水泥整地無法通行，會依法補件。

林姓男子為白河區某2筆地號之山坡地之所有權人，為水土保持法規定水土保持義務人，經南檢調查，竟未擬具水土保持計畫並報請台南市水利局主管機關核准，即於2017年2月24日起至同年7月19日止，擅自在上開土地持續擴大開挖整地，且開發建築物8棟共896平方公尺，並於該處闢設萬里長城遊憩區，造成水土流失。水利局會同水保服務團人員於去年07月12日執行現場會勘，始悉上情。

南檢指出，林明知坐落台南市白河區六重溪段內7筆土地，使用分區均為山坡地保育區，使用地類別則分別為農牧、林業等用地，竟未向水利局主管機關申請辦理變更土地使用並報經上級機關核備，於不詳時間，擅自將上開土地加以整地，設有多棟建物、圍牆，並鋪設水泥鋪面，違反土地使用分區管制規定。

台南市政府去年6月27日處以林15萬元罰鍰，並令其停止一切非法使用行為，且應於處分書送達次日起3個月內依法申請合法使用或恢復原狀，然經白河區公所去年11月6日現地勘查，林並未合法申請使用或恢復原狀，上開土地仍設有多棟建物、圍牆並鋪設水泥鋪面。

林所為違反水土保持法第33條第3項前段水土保持義務人於山坡地內從事開挖整地，未先擬具水土保持計畫，致生水土流失罪嫌，及違反區域計畫法第22條之不依限恢復土地原狀罪嫌。

台南地檢署調查，白河遊某遊憩區林姓負責人涉嫌在遊憩區內土地擴大開挖整地，造成水土...
台南地檢署調查，白河遊某遊憩區林姓負責人涉嫌在遊憩區內土地擴大開挖整地，造成水土流失，依違反水土保持法等罪嫌提起公訴。記者黃宣翰／翻
分享

白河建築長城

相關新聞

駕車撞保時捷旗艦店大門 和解獲輕判

2019-10-28 10:05

陸客破壞台中連儂牆 警毀損移送被罰3萬

2019-10-28 09:35

阿扁「發票貴婦」境管13年 她不在乎：我也沒要出國

2019-10-28 09:22

深耕基層30餘年 女法官陳賢慧接掌新北地院

2019-10-28 11:51

知名導演王毓雅涉販賣未上市股票、詐騙退稅遭訴

2019-10-28 11:34

距溪流僅200公尺 男子在高雄山區傾倒大量廢棄物

2019-10-28 11:05

碩士男開酒吧邀少女坐檯 時領170客人消費還可抽成

2019-10-28 08:26

男子罵鄰居「你有病」 二審逆轉判罰1萬

2019-10-28 06:57

夫妻長期分居後懷孕流產 妻子說是先生的種遭法官打臉

2019-10-27 17:37

缺錢台東葉男結夥持刀闖母好友家行搶 二審3人都判8年

2019-10-27 12:10

國一女友主動「想愛愛」 他上陣結果是賠5萬吃牢飯

2019-10-27 10:35

病患家屬要不到病床 辱罵女護理師爛人判拘役40天

2019-10-27 08:26

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

獨／賴溪松車禍亡 家屬：為何安全帶變成殺人凶器？

2019-10-27 14:02

太過分！大學生涉偷老闆遺物 素食餐廳不提告只求歸還

2019-10-27 22:07

影／台東名麵店老闆狠摔死2周大小貓 小貓生前模樣曝光

2019-10-28 01:33

為何安全帶反成殺人兇器？醫師這樣分析

2019-10-27 18:54

果菜公司董座車禍亡 資深交警：罕見安全帶致內出血

2019-10-27 13:37

台鐵區間車清水平交道事故 80歲婦人被撞死

2019-10-28 08:27

女博士遭國際刑警、戰地醫生等連四詐 半年遭騙560萬

2019-10-27 14:15

消防救護員拒絕跨區送醫遭調職 基層嘆怕寒蟬效應

2019-10-27 20:24

苗栗小貨車無煞車直撞掃街車 男駕駛送醫不治

2019-10-28 09:17

阿扁「發票貴婦」境管13年 她不在乎：我也沒要出國

2019-10-28 09:22

高雄櫃姐女廁遭挾 男涉封嘴強揉胸竟扯她劈腿

2019-10-27 22:57

台東知名麵店摔死幼貓引公憤 小老闆代父致歉非故意

2019-10-28 09:44

小女孩主動找男友嘿咻 害慘了他賠5萬還判重刑

2019-10-28 06:45

賴溪松車禍亡 不繫安全帶…只怕更慘

2019-10-28 00:06

賴溪松車禍亡 檢相驗初判死因：內出血及安全帶勒頸

2019-10-27 14:55

台中果菜公司董座賴溪松車禍亡 駕駛涉過失致死

2019-10-27 21:56

碩士男開酒吧邀少女坐檯 時領170客人消費還可抽成

2019-10-28 08:26

盧秀燕大將賴溪松車禍不治…安全帶怎變殺人凶器？

2019-10-28 00:06

拍下老爺爺看A片打手槍 男涉恐嚇家屬索討70萬

2019-10-27 13:14

影／基隆漁船翻覆5人受困 幸好船隻經過趕快救人

2019-10-27 16:27

陸客破壞台中連儂牆 警毀損移送被罰3萬

2019-10-28 09:35

台北車站上午停電 旅客崩潰吃不到台鐵便當

2019-10-27 13:13

果菜市場董座賴溪松車禍過世 盧秀燕：農業界重大損失

2019-10-27 13:43

台61聯結車大貨車相撞 1司機受困救出生命垂危

2019-10-28 09:55

他正翻拍6千元點數卡 警方急告知真相結局圓滿了

2019-10-28 00:24

一張領藥單 讓女子生活費失而復得

2019-10-28 00:04

兩國中生在砂石車下逃過死劫 「只差兩步被車壓到」

2019-10-27 21:03

農業大將賴溪松車禍身亡 盧秀燕：失摯友深感心痛

2019-10-27 13:48

影／她逛基隆廟口包包險被扒走 驚呼治安有待加強

2019-10-27 17:25

影／釣蝦場加熱棒爆炸受傷 網友po文引發熱議

2019-10-27 16:24

夫妻長期分居後懷孕流產 妻子說是先生的種遭法官打臉

2019-10-27 17:37

疑未繫安全帶…貨車自撞 駕駛飛出車外墜橋亡

2019-10-28 00:18

警嗅到K他命上前盤查 男飆車逃2公里自撞高中後門

2019-10-27 17:22

不只美軍詐騙梗 高雄婦要匯55萬給印尼「挖礦男」

2019-10-27 21:51

駕車撞保時捷旗艦店大門 和解獲輕判

2019-10-28 10:05

8旬老婦烈日下想回故居看看 員警護送她回家

2019-10-27 14:26

導航又出包！遊覽車卡山區 挖土機硬拖5小時才脫困

2019-10-28 12:22

高雄消防員調職引效應? 遭爆同意載孕婦30公里外就醫

2019-10-28 11:32

男子罵鄰居「你有病」 二審逆轉判罰1萬

2019-10-28 06:57

屁孩幫女友出頭砸錯車 向朋友借的車也撞爛棄如敝屣

2019-10-28 12:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top