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深耕基層30餘年 女法官陳賢慧接掌新北地院

2019-10-28 11:51聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北地方法院今天上午舉行新、卸任院長交接典禮，新院長陳賢慧在台灣高等法院李彥文監交下，從代理院長黎文德手中接下印信，法界各方代表到場見證，現場冠蓋雲集。陳賢慧致詞時表示最重要的工作除了全力維護審判獨立和訴訟程序公開透明，也將持續紓解訟源，協助清理積案，提升裁判品質。

陳賢慧是中興大學畢業，司法官訓練所24期結業，與司法院前秘書長、現任大法官呂太郎是同期同學。她深耕基層30餘年，過去曾獲辦案績效優良法官，履新前在台灣高等法院台中分院擔任民事庭長，「得知派任後，我一直反覆思索一個問題，做了30幾年的法官，我還能為司法做什麼事情呢？」

陳賢慧感謝新北地院的高效率讓她能迅速安頓，對未來的工作期許，她表示審判獨立和行政支援審判一定是最核心的事物，但除此之外，地院也要日新月新，與時俱進，更重要的是紓解訟源，因為「案件量過多，裁判品質一定會受到影響」。

高等法院院長李彥文表示，新北地院的案件不論是質或量，都非常的龐大繁重，接掌院長一職，可以說是身負重責大任，幸好新北地院內有優質的庭長法官和團隊，外有司法院長官支持，想必一定會院務順暢。

代理院長黎文德表示，陳賢慧長期堅守在第一線審判工作、默默耕耘的學姊，更能充分了解司法行政工作應如何支援及服務審判業務。相信在她的帶領下，必能不拘一格，帶領大家承先啟後、繼往開來。

新北地檢署檢察長朱兆民今天到場祝福，致詞時，他表示新北地院過去有許多創新之舉，包括卷證數位化和法官會議決定事務分配等等，不但大大提升訴訟案件效率，也推動到其他地方，希望未來院檢合作之下，能讓司法更進步，人民更有感。

新北地檢署檢察長朱兆民。記者陳俊智／攝影
新北地檢署檢察長朱兆民。記者陳俊智／攝影
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新北地院行政庭長黎文德。記者陳俊智／攝影
新北地院行政庭長黎文德。記者陳俊智／攝影
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高等法院院長李彥文。記者陳俊智／攝影
高等法院院長李彥文。記者陳俊智／攝影
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新北地院院長陳賢慧。記者陳俊智／攝影
新北地院院長陳賢慧。記者陳俊智／攝影
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新任院長陳賢慧（右）今天在台灣高等法院院長李彥文（中）監交下，從代理院長黎文德手...
新任院長陳賢慧（右）今天在台灣高等法院院長李彥文（中）監交下，從代理院長黎文德手中接下新北地院院長印信。記者陳俊智／攝影
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新北台灣高等法院

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