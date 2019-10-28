知名導演王毓雅涉販賣未上市股票、詐騙退稅遭訴

2019-10-28 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



大唐國際娛樂公司負責人、導演王毓雅涉嫌透過盤商羅瑞榮販售其經營未上市的公司股票，獲利近千萬元，另以不實境外交易詐騙國稅局，獲退稅26萬元。台北地檢署調查後今依違反證交法、商業會計法、詐欺等罪起訴王毓雅，羅依違反證交法等罪起訴。

大唐國際娛樂由導演王毓雅創立，是台灣主要影視產業娛樂製作發行公司，該公司曾拍攝《以愛為名》、《刺激人生之乘風》、《刺激人生之逆風》、《刺激人生之追風》、《孤單的豌豆》等電影及電視劇，近年還與國際接軌，簽訂多個影視項目投資案。

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檢調調查，王毓雅等人在2014年、2015年間以增資600萬元、透過盤商羅瑞榮佯稱大唐公司營運良好，獲利可期，羅取得600張大唐股票後對外高價販售。

57位投資人購買大唐股票後，發現公司並未上市、上櫃，始知受騙，便向宜蘭縣調查站檢舉。2016年11月17日，北檢指揮調查局宜蘭縣調查站，兵分5路搜索並約談王女等10人。

檢調查出，王毓雅等人除涉嫌在2014年、2015年間販售未上市公司股票之外，王毓雅於2014年間以不實境外版權交易，向國稅局申報退稅，詐欺國稅局後取得退稅款26萬元。

王女坦承有找上羅，但辯稱當時公司資金缺乏，因此才增資賣股票，自己並不曉得羅是盤商，認為他只是一般投資客。羅則辯稱，自己是將股票交給其他盤商販賣。

檢方指出，王女、羅等人未經證券主管機關准許，對外販售未上市公司股票，已觸犯證交法。王女因涉嫌作假帳詐騙退稅款，涉嫌違反商業會計法、詐欺罪。至於林姓、郭姓2名人頭公司負責人，檢方因認為2人不知情、已死亡，給予不起訴處分。