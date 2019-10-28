「反送中」寄血衣冥紙到港辦 社運學生林致宇遭起訴

2019-10-28 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



香港經濟貿易文化辦事處8月初接獲內有冥紙等物的抗議包裹，警方循線查出是靜宜大學法律系學生林致宇所為，將他函送法辦。他辯稱是要對方注意安全，台北地檢署調查後不採信其辯詞，認為他寄送血衣、冥紙及恐嚇信件罪證確鑿，今依恐嚇公眾罪將他起訴。

台北市警察局信義分局今年8月6日接獲香港經濟貿易文化辦事處報案，指稱接獲可疑包裹，針對包裹內相關證物及信件，進行採集、保管程序，調查後通知犯嫌林致宇到案說明。

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10日上午，林致宇赴警局說明，他接受媒體聯訪時說，預料之中會被告，僅是基於善意提醒香港經濟貿易文化辦事處應該正視其他社運人士對於反送中情緒升溫，該處可能會變成目標，並非恐嚇，至於具名原因是要為對信函和包裹負責。

他說，包裹內有道具血衣及冥紙，是宣示性象徵物品，信函開頭提及，「血衣是象徵元朗事件中香港人所流的血」、「冥紙是象徵香港市民對暴力鎮壓的恐懼」，沒有加害任何人生命或身體恐嚇意圖及行為。

他認為，「今日香港、明日台灣」，香港自由民主是台灣面臨中國大陸威脅最後防線，若香港在反送中事件被「送終」，台灣被中國併吞之日已不遠。

警訊後將依恐嚇罪嫌函送北檢偵辦，他坦承寄送包裹，辯稱自己基於表達對香港反送中事件不滿，以此方式合理表達政治性訴求，強調是善意提醒該處可能反送中情緒升溫後會成為目標，並非恐嚇。但檢方不採信，今依法起訴。