距溪流僅200公尺 男子在高雄山區傾倒大量廢棄物
2019-10-28 11:05
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
高雄市六龜全區位處高屏溪上游水源保護區，荖濃山區一處鄰近溪流的土地近日遭人傾倒大量事業廢棄物，蘇姓男子與挖土機司機將製船用的玻璃纖維廢料挖洞掩埋，作業時遭員警查獲。警方表示，非法掩埋物總量15公噸，全案依違反廢棄物清理法偵辦。
警方指出，荖濃派出所員警巡邏發現可疑曳引車進入山區，埋伏發現，蘇姓男子將不明事業廢料傾倒在一處私人土地，此地點距離河流不到200公尺，蘇男傾倒廢料後，另名挖土機司機立即用廢土覆蓋。
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警方調查發現，此處私有地屬於施姓女子持有，施女住在北部，不知土地遭人掩埋廢棄物。蘇男供稱，傾倒廢棄物來自某遊艇製造廠，為求方便將這些玻璃纖維廢料運載至邊遠山區掩埋，以為這樣沒有人會察覺。
警方指出，員警會同環保署及環保警察南區分隊勘查，初步估算蘇男傾倒的玻璃纖維廢料總量15公噸，危害國土及山林，全案依違反廢棄物清理法移請橋頭地方檢察署。
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