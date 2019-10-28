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河南為何把吃土當時尚？明明當年饑荒吃死一堆人…

距溪流僅200公尺 男子在高雄山區傾倒大量廢棄物

2019-10-28 11:05聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市六龜全區位處高屏溪上游水源保護區，荖濃山區一處鄰近溪流的土地近日遭人傾倒大量事業廢棄物，蘇姓男子與挖土機司機將製船用的玻璃纖維廢料挖洞掩埋，作業時遭員警查獲。警方表示，非法掩埋物總量15公噸，全案依違反廢棄物清理法偵辦。

警方指出，荖濃派出所員警巡邏發現可疑曳引車進入山區，埋伏發現，蘇姓男子將不明事業廢料傾倒在一處私人土地，此地點距離河流不到200公尺，蘇男傾倒廢料後，另名挖土機司機立即用廢土覆蓋。

警方調查發現，此處私有地屬於施姓女子持有，施女住在北部，不知土地遭人掩埋廢棄物。蘇男供稱，傾倒廢棄物來自某遊艇製造廠，為求方便將這些玻璃纖維廢料運載至邊遠山區掩埋，以為這樣沒有人會察覺。

警方指出，員警會同環保署及環保警察南區分隊勘查，初步估算蘇男傾倒的玻璃纖維廢料總量15公噸，危害國土及山林，全案依違反廢棄物清理法移請橋頭地方檢察署。

警方會同環保署人員會勘，掩埋面積不大，不過數量約15公噸，距離溪流不到200公尺...
警方會同環保署人員會勘，掩埋面積不大，不過數量約15公噸，距離溪流不到200公尺。記者徐白櫻／翻攝
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蘇姓男子將大量玻璃纖維廢料運送至高雄偏遠山區掩埋。記者徐白櫻／翻攝
蘇姓男子將大量玻璃纖維廢料運送至高雄偏遠山區掩埋。記者徐白櫻／翻攝
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廢棄物警察遊艇

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