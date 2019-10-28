駕車撞保時捷旗艦店大門 和解獲輕判

2019-10-28 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



台中市民朱姓男子購買保時捷轎車發生交易糾紛，前年間駕車衝撞保時捷文心店大門，造成大門玻璃破裂，櫃檯毀損，揮舞十字鎬敲毀桌椅，作勢對店內人員恫嚇「你們都不要上班，叫你們吳副總出來」，致被害人心生畏懼報警，事後朱與被害人和解，台中地院今天依恐嚇罪將他判刑4月，得易科罰金。

合議庭審酌，朱男（43歲）與汎德台中分公司有交易糾紛，不思循理性溝通協調方式，持具有危險性的十字鎬揮舞及言語恫嚇，對人的生命、身體、安全構成威脅，惟最後坦承犯行，已與汎德台中分公司達成和解，被害人表示不再追究，撤回刑事告訴，但恐嚇危害安全罪屬公訴罪，遂予以判刑。

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判決書指出，朱男前年1月18日與劉男簽約購買保時捷自用小客車產生交易糾紛，去年5月2日下午，前往五金行購買十字鎬、4公升酒精桶、調合漆等物，再駕駛白色保時捷休旅車，前往吳男所任職管理位在台中市文心路的汎德永業汽車股份有限公司永業台中分公司（保時捷文心店）。

抵達後，朱以駕車撞破保時捷文心店大門玻璃再入內踩油門衝撞櫃檯，當時戴男正在櫃檯，致大門自動門感應器毀損、玻璃毀毀、櫃檯毀損，朱先將酒精桶朝內店丟擲，再持十字鎬敲損大廳桌椅、吧檯玻璃、筆記型電腦。