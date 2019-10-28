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陸客破壞台中連儂牆 警毀損移送被罰3萬

2019-10-28 09:35聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市公民團體為聲援香港反送中運動，今年8月間在台中市西區台灣大道、美村路地下道，發起連儂牆活動，設立以來都未曾傳出連儂牆遭人破壞的案例，不過昨天上午11時許，一名大陸胡姓遊客行經台中連儂牆時，直接撕下貼在連儂牆上的大片貼文，遭行經的市民發現後，通報警方到場。台中連儂牆活動發起人之一的陳致豪也經警方聯繫後，到場協助偵辦，胡昨遭警方移送法辦，也是台中連儂牆設立迄今，首起涉毀損遭移送案例。

據調查，昨天上午11時許台中市第一警分局公益所接獲報案，位於轄區西區台灣大道、美村路地下道的台中連儂牆遭人破壞，經查是一名來自大陸的胡姓男子（35歲）行經該處時，撕毀大片連儂牆上的留言，並揉成一團，因附近有市民目擊發現後，通報警方到場，警方聯絡台中連儂牆活動發起人之一的陳致豪到派出所協助偵辦。

據查，涉嫌毀損的大陸胡姓男子辯稱，他是路過，臨時起意才會撕毀，預計在台灣待5天，警方完成詢問後，昨天將他依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

陳致豪昨天深夜也在臉書發文，描述案發經過，並稱毀損的涉案人經檢察官訊問後，檢察官依台灣之前兩起案例處理，限制涉案人出境，每日到地檢署報到，罰款3萬，捐給公益團體，離境前必須接受法治教育等等。因涉案人非國人，長期關押也沒有意義，處置涉案人也接受，全案暫告一個段落，待完整調查完成涉案人才得離境。

台中連儂牆昨天上午傳出一名大陸胡姓男子涉嫌毀損，昨遭警方移送法辦。圖／摘自陳致豪...
台中連儂牆昨天上午傳出一名大陸胡姓男子涉嫌毀損，昨遭警方移送法辦。圖／摘自陳致豪臉書
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連儂牆台中市檢察官反送中

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