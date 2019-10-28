阿扁「發票貴婦」境管13年 她不在乎：我也沒要出國

2019-10-28 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



台北地院審理前總統陳水扁家族詐領國務機要費案，發現「SOGO貴婦團」成員種村碧君提供發票給扁、珍，向檢方告發，台北地檢署起訴種村碧君，她堅稱「是幫吳淑珍作公益」，北院依貪汙罪判她4年徒刑，褫奪公權2年。高等法院前年起開庭，種村即以身體虛弱、癱軟等理由聲請停審。高院25日再開庭，律師團花了1個多小時爭執種村遭境管十餘年很不合理，她卻說「其實我也沒有要出國」。

種村碧君原名「李碧君」、「李淑雅」，持日本護照，她為掩飾吳淑珍的詐領犯行，一度涉及偽證罪，但因事後自白，偽證部分獲緩起訴。

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2009年北院審理國務機要費案，閱卷後認定陳致中、陳幸妤、趙建銘和種村碧君提供發票協助扁、珍詐領國務機要費，但檢方沒處理，北院向台北地檢署告發。北檢2015年8月依貪汙罪起訴種村碧君。檢方指控，吳淑珍自2002年7月起蒐集私人發票，以7百多張詐領國務機要費的非機密費2600萬元，其中，由種村碧君提供的有135張發票，助扁、珍詐領了542萬9220元。

種村碧君的堂妹、旅居澳洲的李慧芬曾證稱，2005年9月間，曾與堂姊吵架並質問「為什麼發票對獎後不能還給我？」她認為堂姊拿她的發票一定有做不好的事，問堂姊是不是有拿去給第一家庭報帳？種村一聽慌張地說「沒有就是沒有」，還告訴李慧芬「不要怕，公權力還有國家資源在她們（指吳淑珍）手裡」。

種村碧君因遭限制出境，她不服裁定提抗告，去年3月遭最高法院駁回。高院上周五開庭時，種村碧君的律師沒針對案情，反而是針對她遭境管爭執不休，指從2006年8月4日限制出境起，至今已13年2個月，依照新修正的刑事訴訟法規定，不應該再境管。

律師質疑，檢方在2006年12月8日解除種村碧君出境限制，卻沒通知海巡署，她一直以來遭限制。

不過檢察官表示，刑事訴訟法新規定今年年底才生效，並認為種村有3個不同的護照號碼，需不需要境管，由高院審酌。檢方表示，從目前的資料來看，只有法院限制種村出境，至於另案偵查中是否有限制出境，要看當時的函文內容為何。