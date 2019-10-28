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碩士男開酒吧邀少女坐檯 時領170客人消費還可抽成

2019-10-28 08:26聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

楊姓男子經營酒吧，透過臉書、LINE聯絡3名少女受雇坐檯陪酒。員警網路巡邏發現，持搜索票前往酒吧當場查獲1名少女坐檯，並查扣3張打卡單等證物。基隆地方法院審理時，楊男認罪 ，法官日前審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑3月，可易科罰金。全案可上訴。

檢警調查，楊男自去年9月間某日起，擔任基隆市一家酒吧負責人，意圖營利，透過網路臉書Messenger 聊天室或手機通訊軟體LINE，分別聯絡3名少女到酒吧從事坐檯陪酒工作。

3名少女每次坐檯每小時可領170 元，平日如客人消費超過1500元，加發100元獎金，若逢假日則需客人消費超過3000 元時，才加發100元獎金，誘使少女坐檯陪酒藉以牟利。

員警在臉書巡邏發現楊經營的酒吧張貼少女坐檯聊天、陪酒訊息後，今年6月20日凌晨持法院核發搜索票至酒吧執行搜索，當場發現小蘭坐檯陪酒，並在店裡查扣打卡單3張、帳本2本、班表1張、上班規章1 張、平版電腦1台等物。

楊男接受警詢及檢方偵訊時坦承犯案，並與3名少女證述情節相符，加上打卡單等證物，檢方認定楊男涉犯兒童及少年性剝削防制條例意圖營利招募、容留少年坐檯陪酒罪，偵結聲請簡易判決處刑。

法院審結，認為楊男招募並容留少女坐檯陪酒，行為可議，但念及他坦承犯行，兼衡量容留人數3人，容留時間最長僅2月及自述碩士畢業、犯罪動機等情狀，判刑3月，如易科罰金以1000元折算1日，另沒收犯罪所得8萬元。

楊姓男子經營酒吧，聯絡3名少女受雇坐檯陪酒，被法院依違反兒童及少年性剝削防制條例...
楊姓男子經營酒吧，聯絡3名少女受雇坐檯陪酒，被法院依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑3月。記者邱瑞杰／攝影
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