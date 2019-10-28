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男子罵鄰居「你有病」 二審逆轉判罰1萬

2019-10-28 06:57聯合報 記者黃宣翰／即時報導

台南市許姓和鄧姓男子是鄰居，雙方素有怨隙，許被控2017年6月、12月間，在住處社區中庭前和鄧發生口角後，分別涉嫌以台語「你有病」，「別出來外面下西下僅」辱罵鄧，許一審時供稱，只是要保護自己，沒有公然侮辱意思，一審法官認為許的言行侵害法益輕微，欠缺實質違法判許無罪；南檢檢察官不服提起上訴，二審法官撤銷無罪判決，依許違反公然侮辱罪，判處罰金1萬元，可上訴。

台南高分院法官經查認為，「你有病」，是指對方異於常人且身心不健全；台語「下西下僅」，意思是指對方言行丟人現眼，兩句用語在一般人理解，都是罵人的話。許二次在公眾得出入住處社區中庭，和鄧起口角爭執辱罵人，這兩句話在一般社會觀念裡面，都是對鄧抽象謾罵、輕蔑之詞，足以對鄧人格、地位造成相當貶抑，逾合理容忍範圍，客觀上已屬「公然侮辱」。

判決說，許於2017年6月25日上午10點，在住處前社區中庭處，與鄧發生口角爭執，涉嫌以台語「你有病」言詞辱罵鄧。許又於2017年12月9 日下午5點多，在同一地點，對鄧辱罵：「別出來外面下西下僅」，案經鄧報警法辦、起訴。

許坦承二次當眾罵鄧，但矢口否認有公然侮辱意思，他供稱，他有說這些話，但是他沒有要侮辱鄧的意思，因為鄧制止他咳嗽、蒐證，才會講「你有病」，他只是要保護自己。

法官勘驗監視器錄影光碟，許在雙方爭執過程中曾怒罵鄧「你有病」，並罵鄧「下西下僅」；法官經查，沒有事證可認為有許所指異於常人且身心不健全，或是言行丟人現眼行徑，鄧縱有不滿許在其住處前咳嗽或蒐證，鄧並沒有任何不法侵害，許自無從以保護自己為名，以言語侮辱貶抑鄧的人格。

台南市許姓鄧姓男子被控在住處社區中庭前和鄧發生口角後，分別涉嫌以台語「你有病」，...
台南市許姓鄧姓男子被控在住處社區中庭前和鄧發生口角後，分別涉嫌以台語「你有病」，「別出來外面下西下僅」辱罵鄧，台南高分院依許違反公然侮辱罪，判處罰金1萬元，可上訴。圖/本報資料照片
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公然侮辱台語咳嗽

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