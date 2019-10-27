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朋友欠錢不還搞得他壓力好大 持鋁棒砸壞監視器吃官司

2019-10-27 18:26聯合報 記者陳宏睿／即時報導

台中市蔡姓男子與朱姓友人有債務糾紛，蔡心生不滿，今年6月間到朱的住處，大聲叫囂、以腳踹門，甚至持鋁棒砸壞朱設置在門口的兩支監視器鏡頭，警方獲報後將蔡帶回詢問，全案警詢後依毀損罪送辦，蔡在檢方訊問時，承認涉案，辯稱自己因壓力大，有服用精神藥物，才會一時失控，台中地院審理後，判他拘役30天，得易科。

判決書指出，台中市蔡姓男子（35歲）與朱姓男子有金錢糾紛，他在今年6月24日下午3時許，前往朱的住處，要朱出面處理，但不論蔡在門口如何叫囂，用腳踢踹朱的住處大門，都不見朱有任何回應，蔡一氣之下，持預藏的鋁棒打壞朱設置在門口的兩支鏡頭，朱報請警方到場，並提告毀損。

全案在台中地院審理時，蔡承認涉案，辯稱精神壓力過大長期服用藥物，因一直見不到朱出面處理金錢糾紛，才會失控搞破壞，全案依毀損罪，判拘役30天，得易科罰金3萬元，可上訴。

台中市蔡姓男子因不滿朱姓友人不出面處理金錢糾紛，今年6月間持鋁棒到朱住處砸壞兩支...
台中市蔡姓男子因不滿朱姓友人不出面處理金錢糾紛，今年6月間持鋁棒到朱住處砸壞兩支監視器，遭台中地院判拘役30天。圖／本報資料相片
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台中市債務

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