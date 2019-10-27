朋友欠錢不還搞得他壓力好大 持鋁棒砸壞監視器吃官司

2019-10-27 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／即時報導



台中市蔡姓男子與朱姓友人有債務糾紛，蔡心生不滿，今年6月間到朱的住處，大聲叫囂、以腳踹門，甚至持鋁棒砸壞朱設置在門口的兩支監視器鏡頭，警方獲報後將蔡帶回詢問，全案警詢後依毀損罪送辦，蔡在檢方訊問時，承認涉案，辯稱自己因壓力大，有服用精神藥物，才會一時失控，台中地院審理後，判他拘役30天，得易科。

判決書指出，台中市蔡姓男子（35歲）與朱姓男子有金錢糾紛，他在今年6月24日下午3時許，前往朱的住處，要朱出面處理，但不論蔡在門口如何叫囂，用腳踢踹朱的住處大門，都不見朱有任何回應，蔡一氣之下，持預藏的鋁棒打壞朱設置在門口的兩支鏡頭，朱報請警方到場，並提告毀損。

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